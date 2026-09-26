A seleção francesa iniciou a era de Zinédine Zidane com uma vitória difícil sobre a Turquia por 1 a 0, mas o triunfo veio acompanhado de uma lesão preocupante do capitão dos Bleus, Kylian Mbappé, que marcou o único gol da partida antes de deixar o campo por causa de uma lesão no joelho esquerdo.

Zidane anunciou após o jogo que Mbappé deixará a concentração da seleção e retornará à Espanha, diante da impossibilidade de completar a data Fifa, o que gerou preocupação nas fileiras da seleção francesa, especialmente pela importância do atacante do Real Madrid para a equipe.

As declarações de Maxence Lacroix, zagueiro do Chelsea, aumentaram os receios sobre a situação de Mbappé, após revelar que os jogadores da seleção perceberam a gravidade da lesão ao fim da partida.

Lacroix disse ao site francês "Foot Mercato": "No começo estávamos focados na partida, mas quando chegamos ao vestiário, percebemos que a situação era mais grave. Todos sabemos que a presença de Kylian é diferente da sua ausência, e desejamos a ele uma recuperação rápida".

As declarações do zagueiro do Chelsea refletem o tamanho do impacto que Mbappé representa dentro da seleção francesa, que será obrigada a completar a data Fifa sem o seu capitão, à espera da divulgação da natureza da lesão e do tempo de afastamento.







