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Hussein Hamdy

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As palavras de Dembélé chocam Mbappé: qual foi a reação de Kylian?

K. Mbappe
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A Bola de Ouro provoca discórdia

O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, se surpreendeu com as declarações de seu compatriota e companheiro de seleção francesa Ousmane Dembélé, no último domingo.

Mbappé havia declarado recentemente, ao falar sobre a Bola de Ouro: "Dembélé sempre foi visto como um jogador talentoso. Já eu sempre fui considerado o jogador escolhido. Cheguei ao topo diretamente e ainda jovem. Ele viveu uma trajetória diferente, por causa das lesões, mas conseguiu compensar isso muito bem".

Dembélé respondeu a Mbappé após a vitória do Paris Saint-Germain por 1 a 0 sobre o Brest, dizendo: "Sempre fui assim. Sempre me sentei no fundo da sala e trabalhei duro. Ao longo de toda a minha carreira, não disse uma única palavra, apenas trabalhei".

E acrescentou: "Nunca fui o jogador escolhido, trabalhei duro e fui recompensado em um ano incrível com o Paris. Este ano veremos (a situação na Bola de Ouro), acompanho tudo sem pressão. Veremos".

De acordo com o jornal francês L'Équipe, Kylian Mbappé também se surpreendeu com as declarações de Ousmane Dembélé no último domingo, mas Mbappé não pretende responder publicamente, e a dupla ainda não conversou entre si.

O jornal francês apontou que esta não é a primeira vez que Ousmane Dembélé se sente incomodado com declarações feitas por Kylian Mbappé.

E esclareceu que Dembélé já havia se incomodado com algumas declarações públicas feitas por Mbappé em diversas ocasiões ao longo dos últimos anos.

O L'Équipe mencionou que Dembélé, que conhece Mbappé mais do que qualquer outra pessoa, mas não é ingênuo, sempre optou por manter silêncio publicamente diante das declarações de Kylian.

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