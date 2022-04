As notas dos brasileiros de Benfica 1x3 Liverpool na Champions League

Se Tite, técnico da seleção brasileira, é apenas um e esteve no Etihad Stadium para acompanhar os brasileiros de Manchester City e Atlético de Madrid, outros cinco brasucas também estiveram em campo pelo duelo de ida das quartas de final da Champions League.

Na vitória por 3 a 1 do Liverpool sobre o Benfica, em Lisboa, o grande destaque foi o colombiano Luís Díaz, mas os brasileiros dos Reds também desempenharam um bom papel.

Confira, abaixo, as notas dos brasileiros em Benfica 1x3 Liverpool.

Fabinho (Liverpool): 7,0

O meio-campista ajudou a ditar o ritmo dos passes no Liverpool, sem deixar de defender bem nas jogadas e ainda conseguiu criar uma oportunidade de gol. O único momento ruim foi a sua tropeçada em meio a uma comemoração de gol. Melhor brasileiro em campo.

Everton Cebolinha (Benfica): 6,8

No ataque Everton Cebolinha foi o jogador benfiquista que mais ameaçou os ingleses. Foram duas finalizações defendidas por Alisson, além de outra tentativa para fora. O problema, além da ausência de gols ou participações diretas para tentos de seu time, foi a participação ruim no lance do primeiro gol do Liverpool, marcado de cabeça por Mané, e com Cebolinha meio perdido dentro da área de seu time.

Alisson (Liverpool): 6,5

O goleiro da seleção brasileira seguiu demonstrando segurança sob as traves, além de ousadia com a bola nos pés. Teve um bom desempenho no total: fez duas defesas e não teve culpa no gol sofrido.

Gilberto (Benfica): 6,2

Aplicado na lateral-direita, em meio à dura missão de parar o ataque do Liverpool, Gilberto não chegou a comprometer diretamente sua equipe.

Firmino (Liverpool): 6,0

Roberto Firmino começou a partida no banco de reservas, mas entrou bem no decorrer da partida, ajudando sua equipe a seguir pressionando e criando chances dentro do Estádio da Luz.