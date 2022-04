As notas dos brasileiros de City 1x0 Atlético na Champions League

O jogo de ida das quartas de final da Champions League entre Manchester City e Atlético de Madrid, nesta terça-feira (05), teve um apelo a mais para os brasileiros envolvidos na contenda, vencida por 1 a 0 pelos ingleses. Além da importância do jogo em si, Tite marcou presença no Etihad Stadium para observar alguns dos jogadores da seleção brasileira.

No final das contas, os grandes destaques foram o belga Kevin De Bruyne e o inglês Phil Foden, ambos do Manchester City, que agora tem a vantagem do empate para o duelo de volta.

Dentre os cinco jogadores brasileiros em campo, todos com passagem recente pela seleção, não houve quem tivesse grande brilho. O protagonismo maior acabou sobre o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, apesar da derrota dos espanhóis. Confira, abaixo, quais foram as notas dos selecionáveis de Tite em Manchester City 1x0 Atlético de Madrid.

Felipe (Atlético de Madrid): 6,5

O zagueiro, ex-Corinthians, foi o brasileiro que mais apareceu no duelo, retratando bastante a superioridade do Manchester City com um futebol voltado para a construção e criação de jogadas.

Apesar da derrota, e do belíssimo passe de Phil Foden para o gol de De Bruyne terem acontecido na zona de cobertura do brasileiro, a atuação de Felipe foi, no geral, boa dentro do que se pedia dele: o camisa 18 foi quem mais rebateu bolas dentro de campo (10, segundo a Opta Sports) e não sofreu nenhum drible. No entanto, teve certa dificuldade para distribuir passes em meio à pressão alta feita pelos ingleses.

Ederson (Manchester City): 6,0

O goleiro do Manchester City não precisou sujar o uniforme. O trabalho com as mãos foi zero, uma vez que o Atleti não conseguiu finalizar dentro do Etihad. Entretanto, Ederson segue a mostrar o brilho quando tem a bola nos pés. O guardião brasileiro, inclusive, trocou mais passes do que muitos jogadores de linha e acertou todos os 19 passes que desferiu em campo.

Matheus Cunha (Atlético de Madrid): 4,5

Ainda buscando o ritmo de jogo, após um longo período se recuperando de lesão, o atacante brasileiro começou no banco de reservas e entrou em campo somente na metade do segundo tempo. Não levou perigo ofensivo, coisa que ninguém de sua equipe conseguiu fazer, mas buscou aparecer bem como opção de passes ao menos.

Gabriel Jesus (Manchester City): 4,0

Outrora titular da seleção brasileiro, Gabriel Jesus também começou no banco de reservas. Guardiola o colocou em campo também na metade final do segundo tempo, mas além de não ter conseguido contribuir diretamente para oportunidades de gol do time dominante, Gabriel Jesus ainda levou um cartão amarelo.

Renan Lodi (Atlético de Madrid): 4,0

O ala-esquerdo do time de Simeone foi um dos defensores que mais teve trabalho em meio à pressão constante do ataque mancuniano. E, defensivamente, deixou a desejar em relação a desarmes (apenas um), interceptações (apenas uma) e foi um dos jogadores mais driblados em campo (sofreu três dribles, mesma quantidade de outros três companheiros de time).

Veredicto

Em um duelo marcado pela presença de Tite e um bom número de brasileiros, a impressão final não foi de encher os olhos. É possível imaginar que a energia de Felipe tenha lhe rendido pontos com o treinador, apesar do resultado final.