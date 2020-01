As metas que o Barcelona colocou para Messi em 2020

Argentino teve objetivos traçados pelo Barça e pode entrar ainda mais para a história do clube

Com o começo de um novo ano, o fez uma lista de objetivos para Lionel Messi em 2020, a 16ª do argentino com a camisa culé.

Além dos recordes que o camisa 10 provavelmente baterá durante os próximos meses, o Barça propôs as seguintes metas ao jogador:

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O recorde de Pelé

Após concluir mais um ano com mais de 50 gols, é quase certo que Messi igualará ou superará Pelé como maior artilheiro em uma só equipe. O brasileiro anotou 643 vezes em jogos oficiais pelo ao longo de sua carreira, enquanto Messi soma 618.

A quinta orelhuda



(Foto: Getty Images)

Vencer a após cinco anos é o grande objetivo do Barcelona. Messi já a venceu quatro vezes (2006,2009, 2011 e 2015) e esta temporada buscará o seu quinto troféu.

Vencer a

Ainda que o objetivo maior seja conquistar a Europa, a chance de Messi ganhar sua nona La Liga em 12 anos está latente. Ainda há metade do campeonato a ser disputada e o Barça é o líder.

Meta dupla na

Messi tem dois objetivos na Copa do Rei. Um é se igualar a José María Belauste e Agustín Gaínza como jogador com mais títulos (oito). Ao mesmo tempo, pode subir na lista de artilheiros da competição. Atualmente, o argentino é o quinto, com 51 gols.

Sétima Bola de Ouro



(Foto: Getty Images)

Após se consagrar vencedor pela sexta vez (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019) como o melhor jogador do mundo, Messi buscará reafirmar em 2020 seu domínio e conquistar a sétima Bola de Ouro.

Chuteira de Ouro da Europa



(Foto: Getty Images)

O camisa 10 foi o maior artilheiro na Europa em seis das últimas dez temporadas. Em 2020 tentará alcançar a marca pela quarta vez consecutiva.

Maior artilheiro da La Liga

Messi pode superar nesta temporada Telmo Zarra e se tornar o maior artilheiro da história da La Liga.

Mais clássicos jogados

O argentino se tornará no próximo clássico contra o o jogador do Barça que mais disputou clássicos, honra que atualmente divide com Xavi, com 42 jogos cada.

Mais partidas pelo Barcelona



(Foto: Getty Images)

Outro recorde em que deixará Xavi para trás é o de ser o jogador com mais partidas pela camisa do Barcelona. O ex-meia fez 767 jogos pelo clube, mas Messi não está muito longe: atualmente soma 705 jogos.

O maior vencedor

Se o Barcelona vencer três competições nesta temporada, Messi (atualmente com 34 títulos) se transformará no jogador com mais troféus conquistados em uma só equipe. Ele está atrás somente de Ryan Giggs (36).

Artilheiro da Champions



(Foto: Getty Images)

Uma das metas mais difíceis que Messi terá em 2020 será recuperar o título de maior artilheiro da Champions. Ele soma 114 gols, enquanto Cristiano Ronaldo possui 128.

Título com a



(Foto: Getty Images)

Ser campeão pela Argentina está entre os objetivos de Messi para 2020. A seleção irá disputar a e será uma nova oportunidade para o camisa 10 levantar o primeiro troféu pelo seu país.