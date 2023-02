Arturo Vidal reforça comprometimento no Flamengo e põe fogo na briga por uma vaga entre os titulares

Meio-campista vem de boas atuações e se desculpou internamente por indisciplinas

Depois de substituir Gerson em duas oportunidades, contra o Al Ahly, pelo Mundial de Clubes, e contra o Independiente Del Valle, pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, Arturo Vidal reforçou comprometimento e colocou fogo na briga por uma vaga no time titular de Vitor Pereira no Flamengo.

Segundo soube a GOAL, o desempenho do volante agradou internamente, especialmente diante do Del Valle, sendo considerado o melhor em campo pelo lado rubro-negro.

Apesar de não ter mais o fôlego dos bons tempos, o atleta mostrou disposição, ajudou bastante nos desarmes e foi uma liderança dentro de campo, sempre se comunicando com o os demais jogadores e pressionando a arbitragem.

O bom desempenho de Vidal veio depois de um momento polêmico do atleta. Ele protagonizou duas situações consideradas indisciplina no clube. A primeira, durante uma live, antes de uma partida do Flamengo, ele se ofereceu ao Colo-Colo.



“Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Se Colo Colo quer brigar pela Libertadores, que venham me buscar e vamos. Não é, meu amor? (pergunta para a esposa)”, disse o jogador.

A situação causou desconforto interno e Vidal foi chamado à atenção pela diretoria rubro-negra. No mesmo dia, no entanto, ele protagonizou mais uma cena de indisciplina, desta vez na beira do campo durante uma partida do Flamengo.

Ao perceber que não entraria na partida diante do Boavista, ele arremessou as chuteiras no banco de reservas e mostrou bastante irritação. Horas depois, ele se desculpou com a torcida, diretoria e com o técnico Vitor Pereira, mas ainda assim foi multado em 10% do seu salário.

Depois disso, o jogador conversou com o treinador e deixou claro que estava à disposição para ajudar. Ele evoluiu nos treinos e reforçou o comprometimento com o Flamengo para a diretoria e o técnico. Sem rancor, Vitor Pereira deu oportunidade ao volante e ele aproveitou.

Agora, cabe a Vitor Pereira definir o que fará quando Gerson estiver novamente à disposição. O meio-campista retornou ao Flamengo sem ritmo de jogo e teve dificuldades neste retorno. Contra o Volta Redonda, o técnico chegou a testar uma equipe com a dupla, mas não teve muito êxito. Em seguida, o volante sofreu uma lesão e ficou de fora dos últimos jogos.

O Flamengo entra em campo nesta sábado, diante do Botafogo, em Brasília. Na terça-feira (28), o Rubro-Negro tem a finalíssima da Recopa Sul-Americana, no Maracanã, diante do Independiente Del Valle e precisa reverter a vantagem dos equatorianos para ser campeão.