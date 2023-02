Arturo Vidal explode com insatisfação "antiga" e liga alerta para Vitor Pereira no Flamengo

Volante chileno ainda se "ofereceu" ao Colo-Colo a poucos dias do Mundial de Clubes

Ao perceber que não entraria em campo diante do Boavista, pelo Campeonato Carioca, Arturo Vidal explodiu e demonstrou toda a sua insatisfação. O volante voltou para o banco de reservas e arremessou as chuteiras. A situação retratou um claro incomodo do atleta, mas que não é novidade no Flamengo.

Desde ano passado, Vidal fica insatisfeito por não ter mais tempo em campo. Com Dorival Júnior, ele foi reserva, mas disputava jogos do Campeonato Brasileiro pelo “time B” e entrava com frequência nas partidas das “Copas”.

Na zona mista, o capitão Everton Ribeiro, que presenciou toda a cena, falou sobre o ocorrido: "Foi um momento de insatisfação, a gente sabe que e um grande jogador, competitivo e quer estar jogando. Sabemos que não é o melhor momento para se fazer, mas ele é um cara de grupo, está sempre trabalhando muito forte para poder estar jogando”.

Marcelo Cortes/Flamengo

Durante a entrevista coletiva, Vitor Pereira também foi questionado sobre a situação e tentou minimizar o fato: “Um ou outro jogador ficar insatisfeito é natural. Temos que tomar decisões, da ideia de jogo que temos. Temos que colocar a equipe e o clube acima de todas as ambições pessoais”.

Horas antes da partida diante do Boavista, Vidal fez uma live onde respondia algumas pessoas. Durante a conversa, o volante se ofereceu para jogar no Colo-Colo, o que caiu muito mal entre os torcedores do Flamengo. Com a repercussão, o jogador se explicou, disse ter se tratado de uma brincadeira e fez questão de rasgar elogios ao rubro-negro carioca. Nas redes, no entanto, a torcida ficou desconfiada.

BAND

Inicialmente, o planejamento segue o mesmo, e Vidal embarca com o elenco para a disputa do Mundial de Clubes, no Marrocos. O Flamengo deixa o Rio de Janeiro rumo ao país sede nesta quinta-feira (2), às 23h30 de Brasília.

Arturo Vidal não é o único jogador do elenco insatisfeito com a pouca minutagem em campo. Outros atletas que hoje estão no banco de reservas gostariam de ter mais oportunidades, especialmente neste início de temporada e com a chegada de um novo técnico, o que vem gerando certa ansiedade no elenco.

Manter a serenidade do grupo e todos os jogadores com a mesma motivação será um grande desafio de Vitor Pereira nos próximos dias, para que o grupo foque no Mundial de Clubes, a maior ambição da diretoria e da torcida do Flamengo.