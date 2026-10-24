Artur Jorge comenta vaias a Gerson e fala sobre vitória apertada do Cruzeiro

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Técnico reconhece atuação abaixo do esperado contra o Remo, valoriza os três pontos e sai em defesa do meia, que ainda não marcou pelo clube

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O Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 na última sexta-feira (23), no Mineirão, pela 32ª rodada do Brasileirão, e chegou à terceira colocação da tabela pela primeira vez em 2026. Apesar dos três pontos, a equipe teve uma atuação pouco inspirada diante do adversário, que luta contra o rebaixamento e ocupa a vice-lanterna da competição. Após a partida, o técnico Artur Jorge reconheceu as dificuldades do time celeste e comentou as vaias direcionadas ao meio-campista Gerson, um dos jogadores mais cobrados pela torcida.

Quando chegou ao Cruzeiro, em março de 2026, Artur Jorge encontrou a equipe na última colocação do Brasileirão. Desde então, o treinador português conduziu a Raposa a uma recuperação na competição e, com a vitória sobre o Remo, alcançou seu 16º triunfo em 24 partidas no campeonato à frente do clube, representando um aproveitamento de 69,4%.

Ao avaliar o desempenho contra o Remo, Artur Jorge admitiu que o Cruzeiro ficou abaixo do nível apresentado em outras partidas, mas destacou a importância do resultado nesta reta final de temporada.

"Resumidamente, acho que o que vale neste jogo é a vitória. É um jogo que reproduz em termos práticos de exibição uma noite mais desinspirada do que o costume, mas o suficiente para ganharmos e valorizarmos mais esse resultado, mais uma vitória para continuarmos seguindo o nosso caminho", disse.

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O treinador também ressaltou a necessidade de manter a regularidade nas seis rodadas restantes do Brasileirão. Para Artur Jorge, mesmo sem uma atuação brilhante, o triunfo foi importante para a equipe seguir na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

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"O campeonato está chegando ao fim, e precisamos vencer, precisamos de consistência. Hoje não fizemos um jogo brilhante, mas foi uma vitória muito, muito importante, em uma partida difícil. Volto a dizer que todas as lutas são dignas, e nós lutamos por um objetivo. O Remo luta por outro, diferente do nosso, e cada um tem suas metas. Hoje, conseguimos somar três pontos para alcançar a nossa", afirmou.

Mesmo com a vitória, Gerson deixou o campo sob vaias da torcida cruzeirense e segue convivendo com cobranças pelo desempenho. Segunda contratação mais cara da história do Brasileirão, o meio-campista chegou ao clube após ser comprado do Zenit por € 30 milhões e ainda não marcou gols em 48 partidas pela equipe.

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Na semana anterior ao confronto com o Remo, Artur Jorge já havia reconhecido que espera mais do jogador e revelou ter conversado abertamente com ele sobre suas expectativas.

"Apesar de, às vezes, esperar mais do Gerson do que ele dá, e ele saber disso, tenho essa conversa franca com ele para discutir isso. Sei que ele pode mais e, por isso, cobro mais do que ele dá. [...] Da minha parte, tem muito respeito e admiração pelo profissional, e sei que pode ajudar muito. Vou cobrar, exigir e esperar aquilo que corresponde à minha exigência", afirmou.

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Desta vez, porém, o treinador não direcionou críticas ao meia ao comentar a reação das arquibancadas. Artur Jorge preferiu destacar a importância do apoio dos torcedores e associou a satisfação da torcida ao resultado conquistado no Mineirão.

"Concordo com o apoio, a lealdade, a fidelidade e a satisfação com os resultados. Hoje, tivemos um resultado positivo, uma vitória, e certamente a nossa torcida está contente", concluiu.

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Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 54 pontos e agora aguarda os resultados de Fluminense e Athletico-PR para saber em qual posição terminará a 32ª rodada. A equipe mineira terá mais seis partidas no Brasileirão para buscar uma vaga na Libertadores de 2027.