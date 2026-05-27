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Red Bull Bragantino v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Artilheiro do Palmeiras vive clima de despedida antes da Copa do Mundo

J. Lopez
Palmeiras
Argentina
Copa do Mundo

Em alta na temporada e valorizado no mercado, Flaco López pode estar disputando seus últimos jogos pelo Verdão antes do Mundial

Flaco López vive um momento especial dentro e fora de campo no Palmeiras. Artilheiro da equipe na temporada, o atacante argentino chega à reta final antes da Copa do Mundo cercado por indefinições sobre o futuro e pode estar disputando seus últimos jogos pelo clube antes da abertura da próxima janela de transferências.

O centroavante deve fazer nesta quinta-feira (28), diante do Junior Barranquilla, sua última partida pelo Palmeiras antes da paralisação para o Mundial. Internamente, a diretoria entende que o mercado europeu deve voltar a procurar o jogador nas próximas semanas, principalmente após a valorização conquistada ao longo das últimas duas temporadas.

O clube não deseja negociá-lo agora, mas sabe que propostas altas podem mudar o cenário. No início de maio, foi relatado que representantes de clubes ingleses e espanhóis procuraram o executivo Anderson Barros para saber quanto o Palmeiras quer pelo argentino. O preço foi estipulado em € 40 milhões (cerca de R$ 236 milhões).

Vivendo o melhor momento desde que chegou ao futebol brasileiro, Flaco soma 14 gols e seis assistências em 34 jogos na temporada. O argentino se consolidou como peça importante no esquema de Abel Ferreira e chega embalado após marcar na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo (24).

Os bons desempenhos recentes também aumentaram suas chances de defender a seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, com o camisa 42 do Palmeiras aparecendo na pré-lista do treinador Lionel Scaloni. Flaco foi convocado à Argentina na última Data Fifa, em março, atuando em campo por 15 minutos na vitória por 2 a 1 sobre a Mauritânia. No outro amistoso da sequência, contra a Zâmbia, o atacante ficou no banco durante os 90 minutos.

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Comprado em 2022 por cerca de 7 milhões de dólares, Flaco viu seu valor de mercado crescer significativamente nos últimos meses. Nos bastidores do Palmeiras, existe a percepção de que o atacante vive o auge de valorização da carreira, e que será muito difícil segurá-lo caso seja convocado pela Argentina na Copa do Mundo. O pedido do treinador Abel Ferreira é que o argentino permaneça na equipe pelo menos até o fim do ano.

Enquanto tenta ajudar o Palmeiras na reta decisiva antes da pausa para a Copa do Mundo, Flaco também convive com a expectativa de definir o próprio futuro após a competição. O atacante segue querido pela torcida, mas o clima interno é de que a próxima janela pode representar o início de uma despedida para o camisa 42 do Verdão.

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