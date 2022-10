Qual foi o último título do Internacional?

A GOAL destaca a última conquista do Colorado em sua história; confira

Acostumado com grandes conquistas e em dar alegrias ao seu torcedor desde o início da década, o Colorado vive um período de “vacas magras”. Em 2022, o Internacional pode completar cinco anos sem um título oficial. A título de exemplo, o maior jejum do tipo ocorreu da conquista do Gauchão em 1961 até 1969, quando faturou o seu 17º título estadual (ou seja, 8 anos de seca).

O última taça oficial conquistada pelo Rolo Compressor foi a Recopa Gaúcha de 2017, depois de vitória sobre o Ypiranga de Erechim. A competição reuniu o campeão do Gauchão de 2016 (Internacional) e o vice-campeão da Super Copa Gaúcha de 2016 (Ypuranga). A Federação Gaúcha definiu, em acordo com os clubes, que a nona rodada do Gauchão também seria valida pela Recopa Gaúcha. As duas equipes se enfrentaram e o jogo terminou em 1 a 1 no tempo normal, porém o Internacional conquistou o título depois de superar o Ypiranga nos pênaltis. O Inter estava perdendo a partida por 1 a 0 até o fim do segundo tempo. Aos 85 minutos, pênalti sofrido em favor do Colorado e o atacante Brenner bateu para empatar o jogo. O gol deu fôlego para o clube conquistar a vitória nos pênaltis.

AFP/Getty Images

Já a nível de grandes conquistas (nacionais e continentais) o gargalo é ainda maior, tendo em vista que se passaram 9 anos desde a conquista da Recopa Sul-Americana em 2011, vencida sobre o Independiente, no velho Beira-Rio. Vale lembrar também que o Campeonato Brasileiro de 2020 terminou com o pior cenário imaginado pelos colorados. Na última rodada, o Inter precisava vencer seu jogo e torcer por um tropeço do Flamengo. O resultado paralelo inesperado veio: no Morumbi, o São Paulo venceu o Flamengo. Mas no Beira-Rio, contra um Corinthians sem nada a fazer, o Inter ficou no 0 a 0 e deixou escapar um título que, de fato, esteve muito próximo.

O Internacional enfrenta uma seca de títulos desde 2017 e um dos maiores objetivos da gestão de Alessandro Barcellos é acabar com essa espera. Nesse início de temporada, o Colorado fracassou e foi eliminado no Gauchão 2022. Apesar do vexame no estadual, o Clube do Povo segue focado e faz uma boa campanha no Brasileirão, onde ocupa a vice-liderança e possui chances remotas de título.