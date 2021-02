Arsenal x Benfica: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Partida acontece nesta quinta (25), às 14h55 (de Brasília), pela segunda fase da Europa League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, Arsenal e Benfica se enfrentam em busca de uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. O duelo, que acontece nesta quinta-feira (25), às 14h55 (de Brasília), terá mando dos Gunners, mas será disputado na Grécia, por conta das restrições sanitárias no Reino Unido com relação à Covid-19. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Benfica DATA Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Karaiskákis - Atenas, GRE HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Gunners vão em busca de uma vaga nas oitavas de final da Europa League / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ARSENAL

Apenas em 11º lugar na Premier League, o Arsenal tem a Liga Europa como uma oportunidade de salvar a temporada de altos e baixos que vem fazendo. Para chegar às oitavas de final, a equipe de Arteta aposta nos gols de Aubameyang e em uma defesa formada pelos brasileiros David Luiz e Gabriel Magalhães.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Héctor Bellerin, David Luiz, Gabriel Magalhães e Tierney; Xhaka, Dani Ceballos, Saka, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang.

▶️ 𝗡𝗼𝘄 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝗧𝘄𝗶𝘁𝗰𝗵



Our final preparations before flying to Athens for tomorrow's second leg against @SLBenfica 💪



📺 Today's #UEL session with @Frimpon — Arsenal (@Arsenal) February 24, 2021

BENFICA

O Benfica também vem decepcionando no Campeonato Português e já vê Jorge Jesus ter seu cargo ameaçado. Para a partida desta quinta, o treinador ex-Flamengo poderá contar com o artilheiro Darwin Nuñes e com os retornos de Weigl e Pizzi.

Provável escalação do Benfica: Helton Leite; Gilberto, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo; Silva, Weigl, Pizzi e Everton Cebolinha; Darwin Nuñez e Waldschmidt.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 0 x 1 Manchester City Premier League 21 de fevereiro de 2021 Benfica 1 x 1 Arsenal Liga Europa 18 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leicester City x Arsenal Premier League 28 de fevereiro de 2021 09h (de Brasília) Burnley x Arsenal Premier League 06 de março de 2021 09h30 (de Brasília)

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Farense 0 x 0 Benfica Campeonato Português 21 de fevereiro de 2021 Benfica 1 x 1 Arsenal Liga Europa 18 de fevereiro de 2021

Próximas partidas