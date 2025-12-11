Arsenal x Wolverhampton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Em encontro marcado para este sábado (13), no Emirates Stadium, tanto Arsenal quanto Wolverhampton chegam após derrotas dolorosas no Campeonato Inglês 2025/26. Os dois times não podem se permitir perder mais terreno, ainda que por motivos bem diferentes...

O baque de sofrer um gol aos 95 minutos foi quase devastador para o Arsenal. Jogadores caídos no gramado, Arteta imóvel à beira do campo, parecia até final de Copa. Mas os Gunners apenas perderam para o Aston Villa na liga. Já o líder estava satisfeito por não ter deixado escapar o resultado diante de um adversário em grande fase. Só que os Villans mostraram enorme determinação para arrancar a vitória no fim. A derrota saiu cara: o Manchester City aproveitou e reduziu a diferença no topo para apenas dois pontos. Com a defesa desfalcada, o Arsenal não pode mais desperdiçar pontos na Premier League. A vitória tranquila no meio da semana ajudou a recuperar a confiança na Champions League. Agora, diante do pior time da competição, qualquer resultado que não sejam três pontos acende o alerta.

O Wolves não conseguiu sua primeira vitória na temporada contra o Manchester United. Ao menos pôde comemorar o fim de um jejum de mais de um mês sem marcar na liga. O time de Rob Edwards buscou o empate diante do United, mas voltou a apresentar os velhos erros no segundo tempo, sofrendo três gols na etapa final. São nove derrotas seguidas em todas as competições. Se não reagir agora, o clube chegará ao período natalino com um retrospecto muito preocupante. O rebaixamento parece cada vez mais provável, especialmente com a sequência complicada de jogos. E os protestos da torcida em Molineux devem continuar.

Onde assistir a Arsenal x Wolverhampton

No Brasil, a transmissão da partida fica por conta do Grupo Disney. Enquanto a ESPN transmite o jogo na TV fechada, oDisney+, serviço de streaming alinhado à emissora, mostra em seu aplicativo.

Transmissões de Arsenal x Wolverhampton pelo mundo

Você, brasileiro que quer assistir ao jogo de qualquer lugar do mundo, confira qual será a transmissão em sua localização:

País/Região Emissora Brasil e América do Sul ESPN e Disney+ Canadá Fubo Reino Unido Discovery+ Austrália Stan Sport Índia Star Sports Mediterrâneo beIN Sports África SuperSport

Embates para ficar de olho

Viktor Gyokeres x Emmanuel Agbadou: Gyokeres voltou ao time titular contra o Club Brugge no meio da semana, embora ainda estivesse visivelmente sem ritmo. Ele assume a posição de centroavante após Mikel Merino ter atuado improvisado. Agbadou, prestes a disputar sua última partida antes da Copa Africana de Nações, será o encarregado de parar o artilheiro sueco.

Gabriel Martinelli x Ki-Jana Hoever: Quando Arsenal e Liverpool se enfrentaram pela Carabao Cup em 2019, Martinelli marcou dois golaços — enquanto Hoever defendia os Reds naquela noite. Seis anos depois, a dupla volta a se cruzar. Martinelli vive boa fase desde seu retorno de lesão. Já Hoever, que rodou por diversos clubes após deixar o Liverpool, se firmou na lateral direita do Wolves. Destaque na derrota para o United, ele tenta contribuir ofensivamente pela primeira vez na temporada.

Piero Hincapié x Jorgen Strand Larsen: Hincapié teve sua primeira chance real de comandar a defesa do Arsenal no fim de semana passado. Não foi brilhante, mas mostrou evolução. Agora tenta elevar ainda mais o nível ao encarar Larsen, atacante norueguês que sofre com a falta de oportunidades claras. Ele espera ser melhor servido por Fer Lopez.

Palpite para Arsenal x Wolverhampton

Não há motivo para prever algo além de uma vitória tranquila do Arsenal. Apesar da derrota para o Villa, o time de Arteta tem sido o mais consistente do campeonato. A questão é apenas como eles reagirão emocionalmente ao tropeço. A tendência é que Arteta cobre intensidade máxima, ainda mais com o City na cola. Para o Wolves, resta tentar evitar um placar elástico e, quem sabe, marcar um gol fora de casa.

Palpite da GOAL: Arsenal 3 x 0 Wolverhampton

Horário de Arsenal x Wolverhampton

Premier League - Premier League Emirates Stadium

A bola rola às 17h (horário de Brasília) deste sábado, 13 de dezembro, no Emirates Stadium, em Londres.

Últimas notícias e prováveis escalações

Arsenal

Getty Images

O Arsenal teve baixas no meio da semana: Riccardo Calafiori, Jurrien Timber e Declan Rice ficaram fora como precaução, segundo Arteta. Caso a situação persista, mudanças significativas devem ocorrer na defesa. Christian Norgaard deve ser mantido como zagueiro. Myles Lewis-Skelly será o lateral-esquerdo, já que Calafiori está suspenso. No ataque, todos estão aptos, exceto Kai Havertz e Leandro Trossard, o que deixa Arteta com boas opções de escolha.

Prováveis escalações: David Raya; Ben White, Christian Norgaard, Piero Hincapié e Myles Lewis-Skelly; Martin Zubimendi e Mikel Merino; Bukayo Saka, Martin Odegaard e Gabriel Martinelli; Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.

Wolverhampton

Getty Images

Jean-Ricner Bellegarde marcou um raro gol na última partida, mas saiu machucado. Page aguarda novas informações sobre sua recuperação, mas López deve ser seu substituto caso ele não jogue. O restante da equipe deve ser mantido, já que o Wolves teve uma semana livre. Rodrigo Gomes e Marshall Munetsi seguem fora.

Prováveis escalações: Sam Johnstone; Yerson Mosquera, Emmanuel Agbadou e Toti Gomes; Ki-Jana Hoever, André, Ladislav Krejci e David Moller Wolfe; Jhon Arias e Fer López; Jorgen Strand Larsen. Técnico: Rob Edwards.

Momento das equipes

Retrospecto no confronto direto

O último encontro

O Arsenal não podia tropeçar enquanto perseguia o Liverpool na Premier League. Após 40 minutos de equilíbrio, a tensão aumentou. Lewis-Skelly acertou Matt Doherty e foi expulso com cartão vermelho direto. O clima esquentou antes do intervalo. Depois, Joao Gomes também foi expulso aos 70 minutos ao receber o segundo amarelo. Com 10 contra 10, o Arsenal marcou com Calafiori, que aproveitou cruzamento de Martinelli. O gol definiu o jogo e ampliou a crise dos Wolves.

Classificação no Campeonato Inglês

