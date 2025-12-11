Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Arsenal x Wolverhampton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Os Gunners tentam rapidamente retomar o caminho das vitórias na Premier League diante do lanterna da competição.

Em encontro marcado para este sábado (13), no Emirates Stadium, tanto Arsenal quanto Wolverhampton chegam após derrotas dolorosas no Campeonato Inglês 2025/26. Os dois times não podem se permitir perder mais terreno, ainda que por motivos bem diferentes...

O baque de sofrer um gol aos 95 minutos foi quase devastador para o Arsenal. Jogadores caídos no gramado, Arteta imóvel à beira do campo, parecia até final de Copa. Mas os Gunners apenas perderam para o Aston Villa na liga. Já o líder estava satisfeito por não ter deixado escapar o resultado diante de um adversário em grande fase. Só que os Villans mostraram enorme determinação para arrancar a vitória no fim. A derrota saiu cara: o Manchester City aproveitou e reduziu a diferença no topo para apenas dois pontos. Com a defesa desfalcada, o Arsenal não pode mais desperdiçar pontos na Premier League. A vitória tranquila no meio da semana ajudou a recuperar a confiança na Champions League. Agora, diante do pior time da competição, qualquer resultado que não sejam três pontos acende o alerta.

O Wolves não conseguiu sua primeira vitória na temporada contra o Manchester United. Ao menos pôde comemorar o fim de um jejum de mais de um mês sem marcar na liga. O time de Rob Edwards buscou o empate diante do United, mas voltou a apresentar os velhos erros no segundo tempo, sofrendo três gols na etapa final. São nove derrotas seguidas em todas as competições. Se não reagir agora, o clube chegará ao período natalino com um retrospecto muito preocupante. O rebaixamento parece cada vez mais provável, especialmente com a sequência complicada de jogos. E os protestos da torcida em Molineux devem continuar.

Onde assistir a Arsenal x Wolverhampton

No Brasil, a transmissão da partida fica por conta do Grupo Disney. Enquanto a ESPN transmite o jogo na TV fechada, oDisney+, serviço de streaming alinhado à emissora, mostra em seu aplicativo.

Transmissões de Arsenal x Wolverhampton pelo mundo

Você, brasileiro que quer assistir ao jogo de qualquer lugar do mundo, confira qual será a transmissão em sua localização:

País/RegiãoEmissora
Brasil e América do SulESPN e Disney+
CanadáFubo
Reino UnidoDiscovery+
AustráliaStan Sport
ÍndiaStar Sports
MediterrâneobeIN Sports
ÁfricaSuperSport

Embates para ficar de olho

Viktor Gyokeres x Emmanuel Agbadou: Gyokeres voltou ao time titular contra o Club Brugge no meio da semana, embora ainda estivesse visivelmente sem ritmo. Ele assume a posição de centroavante após Mikel Merino ter atuado improvisado. Agbadou, prestes a disputar sua última partida antes da Copa Africana de Nações, será o encarregado de parar o artilheiro sueco.

Gabriel Martinelli x Ki-Jana Hoever: Quando Arsenal e Liverpool se enfrentaram pela Carabao Cup em 2019, Martinelli marcou dois golaços — enquanto Hoever defendia os Reds naquela noite. Seis anos depois, a dupla volta a se cruzar. Martinelli vive boa fase desde seu retorno de lesão. Já Hoever, que rodou por diversos clubes após deixar o Liverpool, se firmou na lateral direita do Wolves. Destaque na derrota para o United, ele tenta contribuir ofensivamente pela primeira vez na temporada.

Piero Hincapié x Jorgen Strand Larsen: Hincapié teve sua primeira chance real de comandar a defesa do Arsenal no fim de semana passado. Não foi brilhante, mas mostrou evolução. Agora tenta elevar ainda mais o nível ao encarar Larsen, atacante norueguês que sofre com a falta de oportunidades claras. Ele espera ser melhor servido por Fer Lopez.

Palpite para Arsenal x Wolverhampton

Não há motivo para prever algo além de uma vitória tranquila do Arsenal. Apesar da derrota para o Villa, o time de Arteta tem sido o mais consistente do campeonato. A questão é apenas como eles reagirão emocionalmente ao tropeço. A tendência é que Arteta cobre intensidade máxima, ainda mais com o City na cola. Para o Wolves, resta tentar evitar um placar elástico e, quem sabe, marcar um gol fora de casa.

Palpite da GOAL: Arsenal 3 x 0 Wolverhampton

Horário de Arsenal x Wolverhampton

A bola rola às 17h (horário de Brasília) deste sábado, 13 de dezembro, no Emirates Stadium, em Londres.

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Arsenal x Wolverhampton

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Arsenal

FBL-EUR-C1-BRUGGE-ARSENALGetty Images

O Arsenal teve baixas no meio da semana: Riccardo Calafiori, Jurrien Timber e Declan Rice ficaram fora como precaução, segundo Arteta. Caso a situação persista, mudanças significativas devem ocorrer na defesa. Christian Norgaard deve ser mantido como zagueiro. Myles Lewis-Skelly será o lateral-esquerdo, já que Calafiori está suspenso. No ataque, todos estão aptos, exceto Kai Havertz e Leandro Trossard, o que deixa Arteta com boas opções de escolha.

Prováveis escalações: David Raya; Ben White, Christian Norgaard, Piero Hincapié e Myles Lewis-Skelly; Martin Zubimendi e Mikel Merino; Bukayo Saka, Martin Odegaard e Gabriel Martinelli; Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.

Wolverhampton

FBL-ENG-PR-WOLVES-MAN UTDGetty Images

Jean-Ricner Bellegarde marcou um raro gol na última partida, mas saiu machucado. Page aguarda novas informações sobre sua recuperação, mas López deve ser seu substituto caso ele não jogue. O restante da equipe deve ser mantido, já que o Wolves teve uma semana livre. Rodrigo Gomes e Marshall Munetsi seguem fora.

Prováveis escalações: Sam Johnstone; Yerson Mosquera, Emmanuel Agbadou e Toti Gomes; Ki-Jana Hoever, André, Ladislav Krejci e David Moller Wolfe; Jhon Arias e Fer López; Jorgen Strand Larsen. Técnico: Rob Edwards.

Momento das equipes

O último encontro

O Arsenal não podia tropeçar enquanto perseguia o Liverpool na Premier League. Após 40 minutos de equilíbrio, a tensão aumentou. Lewis-Skelly acertou Matt Doherty e foi expulso com cartão vermelho direto. O clima esquentou antes do intervalo. Depois, Joao Gomes também foi expulso aos 70 minutos ao receber o segundo amarelo. Com 10 contra 10, o Arsenal marcou com Calafiori, que aproveitou cruzamento de Martinelli. O gol definiu o jogo e ampliou a crise dos Wolves.

Classificação no Campeonato Inglês

0