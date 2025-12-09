Nada de pânico! Arsenal ainda é o melhor time do Campeonato Inglês, apesar das derrapadas: mas se não for campeão, Mikel Arteta tem que sair

O Aston Villa reencontrou seu melhor nível depois de começar a temporada 2025/26 de forma terrível. A equipe abriu a Premier League com cinco jogos sem vencer, marcando apenas um gol nesse período. Desde então, ganhou nove de dez partidas e subiu para o terceiro lugar na tabela, agora apenas três pontos atrás do Arsenal.

Questionado no sábado se ele acredita que o time de Unai Emery está na briga pelo título, Arteta respondeu: “Está, sim. Quando você olha para onde eles estão, para a forma como jogam, para os grandes adversários que já venceram — especialmente em casa —, dá para ver que todo mundo ainda vai enfrentar todo mundo. Neste momento, eles estão onde estão e nós também estamos lá em cima.”

O Manchester City, por sua vez, só não venceu o Arsenal no Emirates, em setembro, por causa de uma cavadinha sensacional de Gabriel Martinelli. Depois de algumas atuações irregulares, o atual campeão parece ter colocado a casa em ordem. Se no início da temporada dependia quase exclusivamente dos gols de Erling Haaland, agora outros nomes como Phil Foden, Jérémy Doku e Rayan Cherki também assumiram responsabilidade. Assim como os Gunners, os Citizens aguardam o retorno de uma peça fundamental: Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024.

O jogo do City neste fim de semana aconteceu logo após a derrota do Arsenal, e Josko Gvardiol disse aos jornalistas, após a vitória contra o Sunderland, que a equipe ainda não está atuando no seu máximo.

“Lembro que, na minha primeira temporada, nós estávamos no topo brigando pela Premier League, e você vai jogar fora contra o Fulham, qualquer adversário… você precisa ganhar. Se perde ou deixa pontos pelo caminho, já era”, afirmou o croata. “Antes de mais nada, eles [Arsenal] têm um bom time. E não são só eles. O Aston Villa está bem, o Chelsea está bem. Duas semanas atrás o Sunderland também estava lá em cima. Não vai ser fácil e a temporada é longa.

“Nem chegamos à metade ainda. Tem muito jogo pela frente. Estamos dois pontos atrás, estamos chegando mais perto. Precisamos construir isso como fizemos nos últimos dois ou três meses. Vamos ver no fim. Cada jogo é importante e precisamos vencer todos. São três pontos enormes e agora é focar na quarta-feira [contra o Real Madrid].”