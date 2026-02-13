Arsenal x Wigan: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Inglaterra 2025/26

Arsenal e Wigan se enfrentam neste domingo (15), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Arsenal faz uma temporada perfeita. Líder do Campeonato Inglês, classificado para as oitavas de final da Champions League e na final da Copa da Liga Inglesa, os Gunners ainda sonham em ganhar todos os títulos. Na última fase da Copa, a equipe eliminou o Portsmouth, sem dificuldades, por 4 a 1.

Já o Wigan, vem em uma temporada muito abaixo. A equipe ocupa apenas a 22ª colocação da League One (Terceira Divisão) e briga para fugir da zona de rebaixamento. Na Copa, a equipe passou pelo Preston, na última fase, ao vencer por 1 a 0.

O Arsenal é muito favorito para a classificação, mas o Wigan vai para o jogo buscando fazer história.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Havertz; Madueke, Gabriel Jesus e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Wigan: Tickle; Hunt, Aimson, Fox e Sessegnon; Hungbo, Smith, Moxon e Raphael Rodrigues; Wright e Taylor. Técnico: Glenn Whelan.

Desfalques

Arsenal

Wigan

Mikel Merino, Bukayo Saka, Max Dowman e Havertz estão lesionados.

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026

domingo, 15 de fevereiro de 2026 Horário: 13h30 (de Brasília)

13h30 (de Brasília) Local: Emirates Stadium - Londres, Inglaterra

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis