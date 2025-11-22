Arsenal x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Arsenal recebe o Tottenham neste domingo (23), às 13h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Emirates Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa ocupa a primeira posição e tem 26 pontos até o momento, com oito vitórias, dois empates e uma derrota. Na última partida da Premier League, antes da pausa internacional, empataram com o Sunderland, fora de casa, em 2 a 2. Daniel Ballard começou abrindo o placar aos 36 minutos para os Black Cats, mas os Gunners empataram com Bukayo Saka aos 54. Leandro Trossard foi quem virou o jogos, aos 74, com um belo gol de fora da área, mas no apagar das luzes, aos 94 minutos, Brian Brobbey levou a melhor sobre Gabriel Magalhães no alto e empatou no último lance do jogo.

Já o Tottenham é o sexto colocado com 18 pontos conquistados e um retrospecto de cinco vitórias, três empates e três derrotas. No último jogo, empataram em 2 a 2 com o Manchester United, em casa, em uma partida dramática. O primeiro gol foi de Bryan Mbeumo, aos 32 minutos. O empate do Spurs só veio aos 84 minutos, com Mathys Tel, e a virada aos 91 minutos, já nos acréscimos, com Richarlison. Aos 95 minutos, porém, De Ligt cabeceou após um belo cruzamento e empatou em 2 a 2, com o apito final vindo logo depois.

Prováveis escalações

Arsenal: David Raya; Myles Lewis-Skelly, Piero Hincapié, William Saliba e Jurriën Timber; Declan Rice, Martín Zubimendi e Eberechi Eze; Leandro Trossard, Mikel Merino e Bukayo Saka. Técnico: Mikel Arteta

Tottenham: Gugliemo Vicario; Djed Spence, Micky Van de Ven, Christian Romero e Pedro Porro; Rodrigo Bentacur, João Palhinha e Pape Matar Sarr; Xavi Simons, Randal Kolo Muani e Mohammed Kudus. Técnico: Thomas Frank

Desfalques

Arsenal

Lesionados: Gabriel Magalhães. Dúvidas: Noni Madueke, Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Riccardo Calafiori.

Tottenham

Lesionados: Dejan Kulusevksi, James Maddison e Yves Bissouma. Dúvidas: Dominic Solanke e Radu Dragusin.

Quando é?