Gabriel Martinelli lesionado: quando o brasileiro do Arsenal volta a campo?

O revelou que Gabriel Martinelli não voltará a atuar nesta temporada, com uma lesão no joelho que encerra sua campanha prematuramente. O jovem brasileiro teve um primeiro ano produtivo no Emirates Stadium. Pouco se sabia sobre o atacante quando chegou ao norte de Londres, contratado junto ao .

Quer ver a Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Rapidamente, porém, ele mostrou seu cartão de visitas e se fez conhecido entre os torcedores. O brasileiro foi um dos poucos pontos positivos na temporada desastrosa do Arsenal. Foram 10 gols em 26 jogos ao longo de toda a temporada.

Gabriel Martinelli's first goal at Emirates Stadium 👌



Just look what it meant to him! 😄 pic.twitter.com/4Dwl0F4FIm