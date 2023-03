Arsenal x Sporting ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16) pelo jogo de volta das oitavas; veja como acompanhar na TV e na internet

Arsenal e Sporting se enfrentam na tarde desta quinta-feira (16), no Emirates Stadium, a partir das 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o Fulham por 3 a 0 na última rodada da Premier League, o Arsenal volta as atenções para o mata-mata da Liga Europa. Na primeira fase do torneio, os Gunners terminaram na liderança do grupo A, com 15 pontos (cinco vitórias e uma derrota).

Do outro lado, o Sporting deixou para trás o Midtjylland por 5 a 1 (placar agregado), após ter sido eliminado na fase de grupos da Champions League. Para o confronto, o técnico Rúben Amorim terá o retorno de Manuel Ugarte, que cumpriu suspensão no primeiro jogo disputado em Lisboa.

Prováveis escalações

Arsenal: Turner; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Tierney; Jorginho, Partey, Vieira; Nelson, Trossard, Smith Rowe.

Sporting: Adan; St. Juste, Inacio, Reis; Esgaio, Ugarte, Goncalves, Santos; Edwards, Paulinho, Trincao.

Desfalques

Arsenal

Eddie Nketiah e Mohamed Elneny seguem no departamento médico.

Sporting

Morita e Sebastian Coates cumprem suspensão.

Quando é?