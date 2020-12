Martinelli, coadjuvante de ouro na recuperação mais que vital do Arsenal

Jovem atacante brasileiro, recuperado de lesão, tem sido uma peça importante para o Arsenal de Arteta, que luta para se reencontrar na Premier League

A temporada 2020/21 tem sido bastante complicada para o . Longe do protagonismo esperado na Premier League, o time londrino vinha de uma longa sequência sem vitórias até ganhar do rival , por 3 a 1. Dentre algumas poucas boas notícias, talvez a melhor é a recuperação de Gabriel Martinelli. O jovem brasileiro tem voltado ao time e, aos poucos, começa a dar mostras de sua importância para a volta por cima que os Gunners pretendem dar na campanha.

Antes da partida contra o Chelsea, nos últimos sete jogos, o Arsenal tinha vencido duas (ambas foram na ), além disso teve um empate e quatro derrotas. Na Premier League, a última vitória do time de Arteta tinha sido contra o , em Old Trafford, há quase dois meses, em 1 de novembro.

Arteta já se via na berlinda diante de um desempenho tão fraco nas competições domésticas. Porém, uma vitória em casa, num clássico da cidade pode ajudar o time vermelho de Londres a recuperar a confiança para voltar à boa forma.

E Gabriel Martinelli pode ser uma peça-chave nesse momento. O brasileiro ficou lesionado por um longo tempo e voltou na derrota do Arsenal para o em 19 de dezembro. De lá para cá, ele atuou nos dois jogos seguintes, e embora não tenha feito nenhum gol e dado nenhuma assistência, ele é visto como um jogador que pode comandar essa retomada dos Gunners.

Voltando a ter ritmo de jogo, ele fez seu melhor jogo na vitória contra o Chelsea. Ganhou cinco dos oito duelos no chão que disputou, finalizou quatro vezes e ainda ajudou o time defensivamente com desarmes e interceptações.

Antes de se machucar, Martinelli era visto como um dos mais promissores jovens do Arsenal. O ex- teve um ótimo início com a camisa do time vermelho e agora luta para voltar a ser protagonista em um Arsenal bastante instável.

Com a presença de jovens e a volta do ex- Pablo Marí, os Gunners começam a projetar uma recuperação na Premier League, para faz jus aos dois títulos conquistados por Arteta em pouco mais de um ano no comando do time do Emirates Stadium.