Arsenal em queda livre: mais perto do rebaixamento do que da Champions League

Time londrino faz campanha pífia em 2020/21e pode chegar a cinco temporadas fora da principal competição europeia de clubes

A campanha do na Premier League 2020/21 é muito mais do que decepcionante para os torcedores do clube. Após 14 rodadas, são apenas 14 pontos conquistados. Em queda livre, o sonho de voltar à fica cada vez mais distante para os Gunners, que vêem a zona de rebaixamento cada vez mais próxima.

Sem disputar o torneio europeu desde a temporada 2016/17, o Arsenal está a dez pontos atrás do , que neste momento ocupa a quarta colocação da Premier League. A mesma distância vale para a vaga na , que fica com o quinto colocado. O ocupa tal colocação. Confira a classificação completa do Campeonato Inglês aqui.

O cenário fica ainda pior quando o clube londrino olha para a parte de baixo da tabela. O Arsenal é apenas o 15º colocado no Campeonato Inglês e está a apenas a cinco pontos do , primeiro time da zona de rebaixamento e que ainda joga nesta rodada, contra o .

Participar da Liga dos Campeões seria importantíssimo para o Arsenal. Além do aspecto futebolístico de competir na maior competição de clubes da Europa, o lado financeiro também entre nesta questão. As premiações pagas pela Uefa seriam bem-vindas num clube que - assim como tantos outros mundo afora - sofreu um grande impacto durante a pandemia.

Além da baixa pontuação e a preocupante aproximação com a zona de rebaixamento, o Arsenal pode igualar uma marca nada positiva nesta temporada. Já são sete jogos consecutivos sem vitórias nesta temporada da Premier League. O recorde do clube são oito, em 1992/93.

O último jogo desta atual sequência foi a derrota por 2 a 1 para o Everton, fora de casa. Após a partida, Mikel Arteta, pressionado no cargo de treinador do clube, falou sobre a delicada situação do clube.

"Precisamos produzir mais para ganhar jogos", disse o espanhol à Sky Sports. "Quando se trata de pequenos detalhes, a outra equipe quer mais. Os meninos ainda estão brigando. Eles estão muito tristes agora".

Foto: Premier League

Sobre a derrota no Goodison Park, Arteta lamentou o fato de seu time perder o jogo justamente nestes detalhes. "Sem sofrer muito, perdemos o jogo em dois momentos importantes. Reagimos muito bem, dominamos o jogo. Criamos chances suficientes, pelo menos, para não perder. Acertamos a trave. Não tivemos sorte.

"Estamos em uma grande luta. Perdemos contra sem que eles tivessem uma finalização no gol, e agora perdemos por causa de duas chances", completou Arteta.

Uma das poucas boas notícias para o treinador espanhol nos últimos dias foi o retorno de Gabriel Martinelli. Após a boa impressão em seus primeiros jogos pelo Arsenal, o brasileiro se lesionou durante a pandemia e precisou passar por uma cirurgia no joelho. Ele voltou ao time no jogo contra o e disputou cerca de 20 minutos e pode ser uma nova opção para Arteta na sequência da temporada.

Os Gunners voltam a campo nesta terça-feira para um compromisso da Inglesa. No Emirates Stadium, o Arsenal encara o Manchester City pelas quartas de final da competição. Na Premier League, o próximo confronto do time de Arteta é o clássico contra o Chelsea, também no Emirates. O duelo londrino acontece no próximo sábado, 26, durante o Boxing Day.