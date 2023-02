Arsenal de Sarandí x Racing ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Partida será disputada nesta sexta-feira (17), no Estádio Julio Humberto Grondona; veja como acompanhar na TV e na internet

Arsenal de Sarandí e Racing se enfrentam na noite desta sexta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Julio Humberto Grondona, pela quarta rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Arsenal tenta sua primeira vitória na competição, após iniciar com derrotas para Rosário Central e San Lorenzo, e um empate contra o Estudiantes. A equipe ocupa a 23ª colocação na tabela, com apenas um ponto conquistado.

Do outro lado, o Racing também não vem de um bom início de competição. A equipe empatou dois jogos em sua casa, contra Tigre e Belgrano, e foi derrotada pelo Argentino Juniors fora de casa. Com dois pontos conquistados, a equipe ocupa a 21ª colocação.

Prováveis escalações

Arsenal de Sarandí: Alejandro Medina; Lucas Souto, Ignacio Gariglio, Maximiliano Centurión, Felipe Peña; Tomas Sives, Gonzalo Muscia, Tiago Banega, Lautaro Guzmán; Flabian Londoño, Luís Leal.

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Nicolas Oroz, Juan Nardoni, Maxi Moralez; Matias Rojas, Maximiliano Romero, Gabriel Hauche.

Desfalques

Arsenal de Sarandí

Adrián Spörle e Joaquin Pombo, suspensos, desfalcam a equipe mandante.

Racing

Sem desfalques confirmados.

Quando é?