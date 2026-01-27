Arsenal x Kairat: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Arsenal e Kairat se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, na Inglaterra, pela oitava rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Arsenal chega ao jogo já classificado e com 100% de aproveitamento na Champions League. Apesar da derrota para o Manchester United no fim de semana, os Gunners fazem uma campanha irretocável na Champions e podem descansar alguns de seus principais jogadores.

Já o Kairat, entra em campo já eliminado, na lanterna da competição e com apenas um ponto. O time do Cazaquistão não teve forças para bater de frente com os melhores times da Europa e busca se despedir de uma forma digna.

O favoritismo da partida está todo do lado do Arsenal, que, apesar de utilizar um time majoritariamente reserva, deve vencer o Kairat sem muitas dificuldades.

Arsenal: Kepa; Ben White, Mosquera, Hincapié e Lewis-Skelly; Norgaard, Odegaard e Eze; Madueke, Gyökeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Kairat: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin e Mata; Sadybekov, Glazer, Mrynskiy, Jorginho e Gromyco; Edmílson. Técnico: Rafael Urazbakhtin.

Desfalques

Arsenal

Calafiori, Havertz e Dowman estão lesionados, enquanto Declan Rice e Mikel Merino estão suspensos.

Kairat

Ficam de fora os lesionados Askarov, Oksanen, Satpaev, Tkachenko, Trufanov, Tuyakbaev e Zeballos.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Emirates Stadium - Londres, Inglaterra

