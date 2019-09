Arsenal decide novos capitães em votação secreta; David Luiz tem chance?

Os Gunners usarão um método incomum para decidir grupo de 5 líderes

O treinador do , Unai Emery, achou uma maneira inovadora de decidir os novos ‘capitães’ do clube: a votação secreta. Após a saída de Laurent Koscielny, a posição ficou vaga e o técnico não nomeou um novo jogador para a função, optando por colocar a braçadeira em Granit Xhaka nos cinco primeiros jogos da Premier League. Agora, depois da vitória contra o Nottingham Forest e do sorteio da próxima fase da competição, colocando a equipe londrina diante do Liverpool, o comandante anunciou que tal lacuna será preenchida por um grupo de 5 atletas, votados pelo elenco.

Calma, não é bem assim. Os nomes escolhidos pelo grupo ainda terão que ser aprovados pela comissão técnica, com o poder da decisão final. E o brasileiro David Luiz parece ter boas chances. Querido no elenco, o zagueiro está sendo especulado como um dos jogadores que pode estar presente entre os capitães, devido a sua liderança, espírito vencedor e experiência.

O ídolo do clube e jornalista Paul Merson falou sobre a boa presença do brasileiro no vestiário: “David Luiz chegou muito bem ao grupo, e ele fala muito bem quando tem a oportunidade de se dirigir ao elenco. Ele é uma excelente adição, representa muito bem o Arsenal.”

Outros nomes que devem ser considerados são: Xhaka, atuando muito bem com a braçadeira nos últimos jogos do Campeonato Inglês; Ozil, mesmo após ser preterido e colocado na reserva pelo treinador e o jovem Rob Holding, capitão na partida contra o Forest. Sokratis e Bellerín também podem aparecer entre os escolhidos.