Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das semifinais da Copa da Liga Inglesa 2025/26

O Arsenal recebe o Chelsea nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das semifinal da Copa da Liga Inglesa 2025/26. A bola rola no gramado do Emirates Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
Na partida de ida, o Arsenal levou a melhor, fora de casa, por 3 a 2. Ben White começou marcando para os visitantes aos sete minutos e Viktor Gyokeres ampliou a vantagem aos 49, logo após o intervalo. Alejandro Garnacho, dos Blues, então diminuiu aos 57 minutos, mas aos 71, Martin Zubimendi marcou novamente para os Gunners. O mesmo Garnacho balançou a rede novamente para o time da casa aos 83 minutos — dando, assim, a vantagem de apenas um gol para o Arsenal no jogo da volta.
O caminho do Chelsea na Copa da Liga Inglesa começou com uma partida contra o Lincoln City, nos 16 avos de final do torneio, que acabou em 2 a 1. Os gols foram marcados por Tyrique George (48') e Facundo Buonanotte (50'). Já nas oitavas, um confronto emocionante contra o Wolverhampton viu os Blues ganharem por 4 a 3, com gols de Andrey Santos (5'), Tyrique George (15'), Estêvão (41') e Jamie Gittens (89'). Na fase seguinte, as quartas de final, foi a vez do Cardiff City passar pelo caminho do Chelsea, que ganhou por 3 a 1 com dois gols de Alejandro Garnacho (57' e 93') e um de Pedro Neto (82').
Do outro lado, o Arsenal entrou na competição nos 16 avos de final, quando enfrentou o Port Vale, fora de casa, e ganhou por 2 a 0, com gols de Eberechi Eze (8') e Leandro Trossard (86'). Já nas oitavas de final, a equipe do treinador Mikel Arteta enfrentou o Brighton, em casa, e levou a melhor por 2 a 0, com tentos de Ethan Nwaneri (57') e Bukayo Saka (76'). Nas quartas, os Gunners empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar com o Crystal Palace em um jogo eletrizante — com direito a gol dos Eagles no finalzinho, aos 95 minutos, para empatar. Mesmo assim, o Arsenal levou a melhor nos pênaltis por 8 a 7 para avançar às semifinais.
Nos últimos 10 confrontos diretos entre as equipes contando com todas as competições, o Arsenal levou a melhor em sete, enquanto o Chelsea não venceu nenhum, e os outros três terminaram em empates.
Prováveis escalações
Arsenal: David Raya; Jurrïen Timber, Gabriel Magalhães, William Saliba e Piero Hincapié; Declan Rice e Martin Zubimendi; Noni Madueke, Martin Ødegaard e Gabriel Martinelli; Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta
Chelsea: Robert Sánchez; Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Willy Fofana e Reece James; Enzo Fernández e Moises Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer e Noni Madueke; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior
Desfalques
Arsenal
Lesionados: Max Dowman, Mikel Merino e Bukayo Saka.
Chelsea
Lesionados: Levi Colwill, Roméo Lavia, Tosin Adarabioyo, Dario Essugo e Jamie Gittens.
Quando é?
- Data: terça-feira, 3 de fevereiro de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Emirates Stadium, Londres - Inglaterra