A escalação divulgada para a imprensa uma hora antes do amistoso disputado pelo Real Madrid contra a Fiorentina na Áustria não era enganosa, já que Trent Alexander-Arnold apareceu na posição de lateral-direito do Real Madrid, enquanto Denzel Dumfries atuaria à sua frente como ponta.

Mas esse movimento escondia um plano tático de Mourinho, que só se revelou com o início da partida, e que consiste em acrescentar um terceiro meio-campista no ataque por meio de Arnold.

Segundo o jornal espanhol "As", o jogador inglês representou uma tripla ameaça, conforme ficou evidente no empate por 2 a 2 na cidade de Klagenfurt, onde atuou como lateral, pois ainda ocupa essa posição de forma clara, e especialista em bolas paradas, pois seus toques primorosos continuam presentes, e agora se tornou também uma opção para a construção do jogo.

O quadro completo do plano de Mourinho apareceu após o gol de Endrick, que deu ao Real Madrid a vantagem por 1 a 0, quando Arnold foi o único jogador que o treinador chamou para se aproximar do banco de reservas.

As instruções duraram 1 minuto e 29 segundos, durante os quais lhe explicou os espaços que queria que ele explorasse utilizando seus passes que ultrapassam as linhas.

Isso ocorreu nos moldes do que fez Huijsen na Copa do Mundo de Clubes, quando Arnold defendia ao desempenhar o papel de lateral, mas assim que o Real Madrid tinha a posse de bola, ele se deslocava para a profundidade para enxergar mais linhas de passe do que Valverde, e sobretudo mais do que Camavinga, que continuou apresentando um nível pouco convincente em mais uma partida.

A leitura do papel de Arnold como meio-campista revela funções adicionais que ele pode desempenhar, mas também deixa claro que Mourinho carece de um jogador mais capaz de construir o jogo com a bola na região do meio-campo, em comparação com o que Valverde e Camavinga conseguem oferecer, especialmente porque o último desempenha basicamente de forma provisória o papel ocupado por Tchouaméni.

Não é segredo para ninguém que esse papel, que combina ligação, controle e engenharia do jogo, representa a marca registrada de Rodri.

Esse plano (a contratação de Rodri) passa por um congelamento temporário no momento atual, conforme informou o jornal "As", apesar da luz verde concedida pelo presidente do clube merengue no início da semana.

Os esforços concentram-se atualmente em fechar de forma definitiva a contratação de Diomande, e só depois passar para o dossiê do campeão do mundo.

O City não exerce nenhuma pressão para acelerar, enquanto o próprio Rodri considera que o processo caminha em uma direção positiva no momento.

Enquanto isso, Mourinho não fica de braços cruzados, pois isso não faz parte de seu temperamento, e a maior prova disso é sua busca por soluções utilizando os elementos disponíveis em Valdebebas, onde Arnold constitui uma dessas soluções à espera de ser informado sobre o resultado final do dossiê de Rodri.