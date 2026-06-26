Arnold anuncia a escalação oficial do Iraque para o confronto contra o Senegal

Graham Arnold, técnico do Iraque, anunciou a escalação de sua equipe, que se prepara para enfrentar o Senegal nesta sexta-feira à noite, em Toronto, na última partida do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026.

O Senegal ocupa a terceira posição no Grupo 9, sem nenhum ponto, após as derrotas para a França (3 a 1) e para a Noruega (3 a 2).

Já o Iraque ocupa a última posição na classificação, também sem nenhum ponto, após as derrotas para a Noruega (4 a 1) e para a França (3 a 0).

O Iraque espera conquistar sua primeira vitória na história da Copa do Mundo, já que participou da edição de 1986 no México e perdeu todas as partidas na ocasião; uma vitória hoje manteria viva a esperança dos “Leões do Eufrates” de se classificarem para a próxima fase entre as melhores seleções que ficaram em terceiro lugar.

Já o Senegal participa pela quarta vez da Copa do Mundo e já superou a fase de grupos na edição de 2002, chegando às quartas de final, e na edição do Catar 2022, quando foi eliminado nas oitavas de final. O país espera evitar ser eliminado na fase de grupos pela segunda vez em sua história, após a edição da Rússia 2018.

A seguir, a escalação da seleção do Iraque:

Goleiros: Ahmed Basil

Defesa: Rebin Solaga, Akam Hashim, Mirhas Doski, Frans Boutros

Meio-campo: Ibrahim Baish, Zidan Iqbal, Amir Al-Amari

Ataque: Ali Al-Hammadi, Ahmed Qasim, Ali Jassim

Além disso, Babi Thiaw, técnico do Senegal, anunciou a escalação de sua equipe, que ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mori Diao

Defesa: Abdallah Seck – Ismail Jacobs – Krépin Diatta – Moussa Niakaté

Meio-campo: Idrissa Gaye – Lamine Camara – Habib Diara

Ataque: Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Ibrahim M’Baye