Arne Slot reage reage imediatamente ao interesse do Oriente Médio

Arne Slot é um dos principais candidatos para se tornar o novo treinador do Al-Ahli, informa Ben Jacobs. O jornalista britânico já sabe também como o próprio Slot vê esse passo.

Na quinta-feira, foi revelado que Eddie Howe deixou suas funções como técnico do Newcastle United antes mesmo do início da nova temporada, após uma série de resultados decepcionantes na preparação. Isso pode provocar um verdadeiro carrossel de treinadores.

Matthias Jaissle é praticamente certo como seu sucessor. O alemão de 38 anos vai assinar seu contrato em Newcastle em breve, o que deixará vaga a função de treinador principal do Al-Ahli, da Arábia Saudita.

O sonho é contar com Slot, mas sua chegada já parece irrealista de imediato. Segundo Jacobs, o holandês de 47 anos não está nem um pouco aberto a um desafio no Oriente Médio. “Ele quer seguir ativo na Europa”, diz a informação.

Com isso, Slot não indica especificamente que queira trabalhar na KNVB, onde é visto como opção para o cargo de técnico da seleção holandesa. No momento, as duas partes estariam em conversa.

O ex-treinador de clubes como Feyenoord e Liverpool quer assinar em Zeist até a Eurocopa de 2028, mas a KNVB prefere que ele permaneça até a Copa do Mundo de 2030.

Anteriormente, Slot já recusou uma oferta do Fulham, onde Álvaro Arbeloa agora está no comando. O Milan também demonstrou interesse no holandês, mas já parecia sem chances desde o início.