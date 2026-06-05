Arne Slot deixa o Fulham em espera para o emprego dos sonhos

Após a demissão do Liverpool, logo se soube que Arne Slot poderia continuar atuando na Premier League. O Fulham teria demonstrado interesse no técnico holandês, mas, segundo o The Athletic, um retorno imediato aos campos ingleses não parece estar nos planos por enquanto.

Logo após a saída de Slot, o Liverpool apresentou seu sucessor. Andoni Iraola vem do Bournemouth e assume o comando em Anfield.

No Fulham, a vaga de técnico ficou aberta esta semana. O técnico Marco Silva partiu para o Benfica, onde sucede José Mourinho como técnico do clube de ponta português. Com a saída de Silva, abriu-se uma vaga em Craven Cottage.

O Fulham estaria imediatamente interessado em Slot, que, segundo o The Athletic, também conta com o interesse de outros clubes. Assim, o AC Milan também estaria interessado no técnico de Bergentheim.

No entanto, o meio de comunicação inglês informa que há chances de o técnico holandês assinar com um novo empregador em breve.

O treinador não teria pressa em tomar uma decisão sobre seu futuro. De acordo com o jornal inglês, Slot também acompanha de perto a situação da seleção holandesa.

Após a Copa do Mundo, Ronald Koeman pode deixar o cargo de técnico da seleção. Até lá, Slot parece manter todas as opções em aberto.