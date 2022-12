Argentina x Croácia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa do Mundo

Seleções entram em campo nesta terça-feira (13), brigando por uma vaga na final do Mundial; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vale vaga na decisão! Argentina e Croácia se enfrentam na tarde desta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo do Qatar. Quem avançar terá pela frente o vencedor de França x Marrocos na grande final. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de terminar em primeiro lugar no Grupo C, com seis pontos (perdeu para a Arábia Saudita por 2 a 1 na rodada de estreia, mas se recuperou com vitórias sobre o México e Polônia), a Argentina chega embalada com os triunfos sobre a Austrália nas oitavas de final (2 a 1), e a Holanda nos pênaltis (4 a 3) após empatar no tempo normal e na prorrogação por 2 a 2.

Para o confronto, o técnico Lionel Scaloni terá o retorno de Ángel Di María. Assim, pode trocar o sistema de 3-5-2 utilizado conta a Holanda, para o tradicional 4-3-3. Lionel Messi, que anunciou que está no seu último Mundial, atuará ao lado de Di María e Julian Alvarez na frente. "A Croácia demonstrou que é uma grande seleção. Em alguns momentos, jogou de igual para igual com o Brasil. É uma equipe que vem trabalhando com o mesmo treinador há muito tempo e se conhecem muito bem.", afirmou Messi. Já a Croácia garantiu a classificação à semifinal após eliminar o Brasil nos pênaltis por 4 a 2. Antes, venceu o Japão por 3 a 1 também nos pênaltis nas oitavas de final, enquanto na primeira fase, ficou em segundo lugar do Grupo F, com cinco pontos. Empatou com o Marrocos e a Bélgica e goleou o Canadá por 4 a 1. Zlatko Dalic pode recompensar Bruno Petkovic com uma vaga no time titular depois que ele marcou o gol de empate contra o Brasil na prorrogação. Ele entraria no lugar de Kramaric, enquanto Josip Stanisic, com lesão muscular, é o único tratado como dúvida. "Ainda não temos um plano específico para parar Messi e geralmente não nos concentramos em parar um jogador, mas todo o time", disse Bruno Petkovic. "Vamos tentar detê-los como um time e não com marcação individual. A Argentina não é apenas Messi, eles têm vários grandes jogadores. Temos que parar toda a seleção argentina", completou. Em cinco jogos disputados entre as seleções, são duas vitórias para cada lado, além de um empate. No último encontro, válido pela primeira fase da Copa do Mundo de 2018, os croatas venceram por 3 a 0.

Escalações

Provável escalação da Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di Maria, Messi e Julián Álvarez.



Provável escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Kovacic e Modric; Petkovic (Kramaric), Pasalic e Perisic.

Desfalques

Argentina

Gonzalo Montiel e Marcos Acuña, suspensos pelo segundo cartão amarelo, são desfalques certos.

Croácia

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A Argentina é favorita contra a Croácia nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,98 na vitória dos argentinos, $ 3,40 no empate e $ 5,10 caso os croatas vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,56 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,54 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes vão balançar as redes, pagando-se $ 2,29 caso positivo, e $ 1,63 caso negativo.

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Argentina na Copa 2022

Lionel Messi: 4 gols

Messi: 4 gols Julián Álverez: 2 gols

Alexis Mac Allister: 1 gol

Enzo Fernández: 1 gol

Nahuel Molina: 1 gol

Artilheiros da Croácia na Copa 2022

Andrej Kramaric: 2 gols

Marko Livaja: 1 gol

Lovro Majer: 1 gol

Ivan Perisic: 1 gol

Bruno Petkovic: 1 gol

Argentina e Croácia: Participações em Copas

A Argentina disputa a sua 18ª Copa do Mundo, tendo vencido as edições de 1978 e 1986, e ficado fora 1938, 1950, 1954 e 1970. Por outro lado, as suas piores participações foram nas edições de 1934, 1958, 1962 e 2002, quando caíram ainda na primeira fase.

Do outro lado, a Croácia está na sua sexta Copa do Mundo (1998, 2002, 2006, 2014, 2018 e 2022). Anteriormente, os croatas faziam parte da Iugoslávia, que chegou a ficar em terceiro lugar em 1930. Já a seleção da Croácia, foi vice-campeã na última edição da Copa. Na ocasião, foi derrotada pela França por 4 a 2.

Quando é?

