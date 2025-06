Argentina x Colômbia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta terça-feira (10), no Estádio Monumental; confira a transmissão e outras informações do jogo

Argentina e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv 2 na TV fechada (veja a programação completa).

Líder isolada das Eliminatórias, com 34 pontos, a Argentina já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Em 15 jogos disputados, a seleção acumula 11 vitórias, um empate e três derrotas. A principal novidade dos hermanos é o retorno de Messi entre os titulares. O técnico Lionel Scaloni confirmou a escalação do camisa 10 para a partida diante da torcida no Monumental.

"Leo (Messi) vai jogar desde o início. Não temos dúvidas e esperamos que a torcida desfrute dele e da seleção. O time está num momento que pode jogar da mesma maneira com ou sem o Leo. Antes era um pouco mais complexo, tinha que mudar mais jogadores", afirmou o técnico.

Por outro lado, a Colômbia vive um momento difícil: vem de três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos e entra em campo em busca de reabilitação. Em sexto lugar, com 21 pontos, os colombianos estão a três pontos da Venezuela, que ocupa atualmente a vaga da repescagem.

Prováveis escalações

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Valentín Barco; Paredes, Enzo Fernández, Almada, De Paul; Messi, Álvarez.

Posição Jogadores Goleiro: Dibu Martínez Defensores: Molina, Romero, Otamendi, Valentín Barco Meio-campistas: Paredes, Enzo Fernández, Almada, De Paul Atacantes: Messi e Álvarez

Colômbia: Ospina; Sánchez, Lucumì, Muñoz e Machado; Richar Ríos, Lerma e James Rodríguez; Campaz, Jhon Arias e Luis Díaz.

Posição Jogadores Goleiro: Ospina Defensores: Sánchez, Lucumì, Muñoz e Machado Meio-campistas: Richar Ríos, Lerma e James Rodríguez Atacantes: Campaz, Jhon Arias e Luis Díaz

Desfalques

Argentina

Lo Celso está lesionado, enquanto Tagliafico cumprirá suspensão.

Colômbia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de junho de 2025 Horário: 21h (de Brasília) Local: Estádio Monumental - Buenos Aires, ARG

Últimos jogos

Confronto direto

Em 42 jogos disputados entre as seleções, a Argentina acumula 21 vitórias, contra 10 da Colômbia, além de 11 empates. No último encontro válido pelas Eliminatórias da Copa de 2026, os colombianos venceram por 2 a 1.

Tabela de classificação