Numa nova conquista que reflete a posição de prestígio alcançada pela arbitragem egípcia no panorama internacional, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a atribuição da direção da partida entre o Al-Ahli saudita e o Auckland City neozelandês a uma equipa de arbitragem totalmente egípcia, liderada pelo árbitro internacional Amin Omar.

O estádio Al-Inma, na cidade de Jidá, deverá receber o aguardado confronto entre o representante da Arábia Saudita e o Auckland City, no próximo dia 26 de agosto, no âmbito das competições da Taça Intercontinental.

A equipa egípcia integra o árbitro internacional Amin Omar como árbitro principal, coadjuvado pelos árbitros assistentes Mahmoud Abou El-Regal e Ahmed Hossam Taha, enquanto Mahmoud Naji assume a função de quarto árbitro, Mahmoud Ashour será o árbitro de videoárbitro e Tarek Magdy o assistente de videoárbitro, numa nova confirmação da confiança de que gozam os quadros de arbitragem egípcios no panorama internacional.

A escolha da equipa egípcia para dirigir este importante confronto surge no âmbito de uma série de nomeações internacionais que tem obtido sob a liderança de Amin Omar nos últimos anos, depois de ter apresentado níveis de destaque nas competições continentais e mundiais, o que reforçou a sua posição entre os principais árbitros de África e da Ásia.