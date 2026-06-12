Árbitro árabe para o jogo contra a Espanha e Cabo Verde

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) escolheu o árbitro jordaniano Adham Makhadmeh para apitar a partida entre Espanha e Cabo Verde, marcada para a próxima segunda-feira, às 16h (horário de Greenwich), na primeira rodada da Copa do Mundo, na estreia da seleção espanhola sob o comando do técnico Luis de la Fuente no torneio.

De acordo com o site da Federação Espanhola de Futebol, Makhadmeh, de 39 anos, já havia apitado a final da primeira edição da Liga dos Campeões da Ásia em 2017, entre o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o Urawa Red Diamonds, do Japão, no Estádio Rei Fahd, em Riad.

O árbitro jordaniano contará com a assistência de Alexander Guzman, responsável pelo sistema de vídeo-árbitro (VAR), em uma iniciativa que reflete a confiança da FIFA nos árbitros árabes.

Makhadeh vive sua primeira experiência na Copa do Mundo, após uma carreira repleta de conquistas que incluiu a arbitragem de partidas na Copa da Ásia, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e na Copa do Mundo Sub-20 na Polônia.