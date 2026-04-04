Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, afirmou que a disputa pelo título da La Liga ficou mais difícil, após a derrota para o Maiorca (2 a 1) neste sábado, na 30ª rodada da competição, deixando o Merengue quatro pontos atrás do líder Barcelona, embora este último tenha disputado uma partida a menos.

Arbeloa comentou, durante a coletiva de imprensa pós-jogo, sobre a situação da disputa, dizendo: “Bem, é claro que a situação ficou mais difícil do que era antes do início da partida... Ainda temos oito rodadas pela frente, e basicamente foi isso que eu disse aos jogadores: independentemente da situação no campeonato ou da diferença que nos separa do Barcelona, nosso próximo objetivo é vencer os jogos que restam”.

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E acrescentou, explicando os desafios que se avizinham: “Para isso, temos de jogar melhor do que jogamos hoje e atingir um nível muito mais alto. Estamos plenamente cientes disso e, claro, tudo ficou mais difícil, porque o número de rodadas restantes está diminuindo e a diferença pode aumentar esta noite, mas nosso objetivo deve permanecer o mesmo: vencer todos os próximos jogos”.

Reação

Sobre a falta de reação no segundo tempo e a falta de pressão na área adversária, Arbeloa declarou: “Sim, com certeza... Talvez devido ao contexto da partida: a ansiedade de ver o time perdendo no placar e a paciência que precisávamos ter... Sabíamos que seria mais difícil e que enfrentaríamos o Maiorca em uma situação confortável para eles, já que fechariam mais os espaços e teriam mais energia graças à vantagem no placar.”

E continuou: “Talvez tenha faltado paciência, não colocamos em prática o que treinamos durante a semana, não conseguimos fazer o jogo circular nem criar situações de um contra um pelas laterais... Faltaram-nos muitas coisas no segundo tempo... E, como disse, acho que fizemos um primeiro tempo muito melhor do que o segundo, embora precisássemos de mais energia e clareza de ideias no segundo tempo”.

Quanto às dificuldades que ele previa antes do jogo, Arbeloa disse: “Como sempre digo a vocês, para mim é muito fácil perceber a dificuldade da partida, a dificuldade do adversário e a dificuldade do contexto de onde viemos... Para mim, ver isso é simples... Mas o complicado é fazer com que os jogadores entendam, nessa situação, que sem dar 200% de nosso esforço hoje, não teríamos vencido.”