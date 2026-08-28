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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Arbeloa admite: estou no Fulham graças ao Real Madrid

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A. Arbeloa
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Álvaro Arbeloa, técnico do Fulham, falou sobre sua passagem anterior pelo Real Madrid, afirmando que sempre será grato ao clube merengue.

O jornal AS publicou as declarações de Arbeloa à rede DAZN, na qual ele disse: "Treinar o Real Madrid foi uma experiência de aprendizado enorme e grandiosa".

E acrescentou: "Eu gostaria que as coisas tivessem corrido melhor, para o clube e para a torcida, mas as coisas aconteceram da maneira como aconteceram. Sempre serei grato ao Real Madrid. Sou madridista e sempre serei. Especialmente agora, depois de passar a ter também um amigo no banco de reservas comandando o time".

E prosseguiu: "O Real Madrid é o clube da minha vida. Vou acompanhar todos os seus jogos. Estou aqui graças ao Real Madrid. Passei mais de 20 anos ligado a este clube, e isso é algo que sempre carregarei dentro de mim".

Sobre a Premier League, comentou: "O que me convenceu a vir para o Fulham foi o projeto que o time me apresentou e a paixão que os donos do clube me demonstraram".

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E explicou: "Quero que sejamos um time muito feroz, quando não estamos com a posse de bola ou quando a perdemos. Isso é extremamente importante e exige muito em todos os níveis: físico, mental e coletivo. Os jogadores precisam fazer isso por completo, porque os riscos que se assume quando se defende adiantado são grandes, mas é esse o estilo que quero ver do meu time".

Sobre o excelente momento vivido pelos treinadores espanhóis na Inglaterra, comentou: "Todos os treinadores espanhóis têm o seu próprio estilo. Alguns têm uma trajetória ampla, como Guardiola ou Emery. Iraola está aqui há 3 anos, Xabi foi para o Chelsea e Arteta vem conquistando vitórias. Fico feliz de ver todos eles terem sucesso e de aprender com eles, porque são treinadores extremamente grandes".

E concluiu: "Gosto dos jogadores que querem aprender e trabalhar, e que cobram muito de si mesmos. Gonzalo e Palacios são jogadores que têm um talento enorme e compartilham dessa personalidade, do rigor consigo mesmos e da ambição que quero dos jogadores jovens como eles".

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