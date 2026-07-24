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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Araújo assume o controlo do mercado do Barcelona para reconstruir a defesa

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O Barcelona pretende reforçar o seu setor defensivo neste verão, mas tal só acontecerá caso o defesa uruguaio Ronald Araújo, cujo contrato se estende até 2031, deixe o clube.

Segundo o jornal "As", a permanência de Araújo definirá o plano da direção desportiva, uma vez que o clube não tenciona contratar um novo central a menos que o jogador uruguaio saia durante a atual janela de transferências.

Caso Araújo saia, a direção do Barcelona, liderada pelo diretor desportivo Deco, procurará um defesa com grande experiência nos relvados europeus, preferencialmente canhoto, sobretudo porque o clube considera que dispõe de talentos jovens suficientes nesta posição, tanto na equipa principal como nos escalões de formação.

Entre os nomes que despertam o interesse do Barcelona, destaca-se Jon Martín, jogador da Real Sociedad, mas o Barcelona não pondera contratá-lo neste momento devido à sua pouca idade.

O nome de Cristian Romero também voltou à ribalta, já que agrada à direção desportiva pela experiência, personalidade forte e elevado espírito competitivo que demonstra, mas joga com o pé direito, enquanto a procura continua centrada num defesa canhoto.

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Entre os nomes em cima da mesa figura ainda Aymeric Laporte, embora a concretização do negócio se afigure complicada, uma vez que exige uma negociação com o Athletic Bilbao, num contexto de tensão nas relações entre os dois clubes nos últimos anos, sobretudo após o caso Nico Williams.

Em todo o caso, a posição do Barcelona mantém-se inalterada: não avançar no mercado de defesas enquanto Ronald Araújo permanecer na equipa, iniciando a procura pelo seu substituto assim que for tomada uma decisão definitiva quanto ao seu futuro.

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