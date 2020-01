Arana, Tardelli, Savarino e Nahuel Bustos: Galo se movimenta para reforçar elenco

Clube mineiro corre atrás do prejuízo e tenta montar time competitivo para o treinador Rafael Dudamel

Após a saída de alguns jogadores importantes, como Geuvânio, Chará, Elias e Alerrandro, e ainda com a possibilidade de perder o goleiro Claiton para o RB , o está se movimentando no mercado para correr atrás do prejuízo e montar um time competitivo para a temporada de 2020 mesmo com o mês de janeiro já chegando ao fim.

Dentre os jogadores observados, Guilherme Arana, Diego Tardelli, Jeferson Savarino e Nahuel Bustos são os nomes da vez para reforçar a equipe de Rafael Dudamel e se juntar aos já contratados Hyoran, ex- , o volante Allan, que defendeu o em 2019, e Dylan Borrero, jovem promessa colombiana contratada junto ao Independiente Santa Fé.

Veja abaixo a situação de cada um dos alvos alvinegros do momento!

Atlético - possíveis reforços

Guilherme Arana

Uma das contratações mais esperadas pela torcida atleticana, Guilherme Arana está muito perto de retornar ao futebol brasileiro. O lateral foi para , na , para acertar os detalhes finais de sua transferência ao . O clube deve desembolsar 5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) por 90% dos direitos do atleta, que também já esteve na mira do Palmeiras até pouco tempo.

Em sua conta no Instagram, Arana postou uma imagem com malas de viagem de sua mãe e de sua irmã e animou ainda mais os torcedores do clube mineiro, fazendo uma possível alusão a sua mudança para o . O atleta é esperado em Belo Horizonte para assinar contrato ainda essa semana.

Jefferson Savarino

Outro nome que interessa ao Galo é o venezuelano Jefferson Savarino. O atacante de 23 anos está atualmente no , da , e foi uma indicação direta do técnico Rafael Dudamel. Pelo clube norte-americano, o camisa 10 venezuelano acumula 22 gols e 21 assistências em 82 partidas.

Segundo o site americano The , o clube mineiro está muito próximo de fechar a negociação, com valores que giram em torno de 2 milhões de dólares (R$ 8,4 milhões) por cerca de 60% dos direitos do atacante.

Nahuel Bustos

O nome da vez para reforçar o ataque é Nahuel Bustos, uma das revelações do , da , que pede 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 46 milhões, na cotação atual) para negociar o atacante.

De acordo com o jornalista Thiago Fernandes, do UOL, o clube mineiro fez uma primeira oferta de 7 milhões, considerada baixa pelos argentinos. Porém, o Atlético segue de olho no jogador e conta com o apoio de investidores para trazer o reforço. Em 16 partidas pelo clube argentino, Bustos anotou 8 gols e deu 2 assistências.

Diego Tardelli

Um outro jogador que está ganhando força nos bastidores do Atlético-MG é o de Diego Tardelli. Ídolo recente da história do clube, pelo qual foi campeão da (2013) e (2014), o atacante teve sua saída confirmada do Grêmio e agora ganha cada vez mais força entre os torcedores do Galo.

Apesar disso, Sérgio Sette Câmara, presidente do clube, descartou qualquer possibilidade da volta do atacante.

"É asilo aqui agora, é? Jogador de 36 anos!", disse o presidente.