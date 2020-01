Guilherme Arana no Atlético ou no Palmeiras: para onde vai o ex-lateral do Corinthians?

O Sevilla tem interesse em negociar o jogador, que pretende voltar ao Brasil

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex- , pode voltar ao ainda nesta janela de transferências. O destino, no entanto, não deve ser o . e são os candidatos mais fortes no momento.

Segundo o UOL, o Atlético-MG é o maior interessado no jogador de 22 anos e também o favorito para fechar o negócio.

O Atlético-MG teria topado as condições impostas pelo , enquanto as conversas com o Palmeiras esfriaram justamente por isso, já que o Alviverde está adotando uma postura mais cautelosa no mercado, diferente do que fez nos últimos anos.

O time espanhol pretende recuperar parte dos € 10 milhões investidos em Arana em 2017, quando o comprou do Corinthians campeão brasileiro. Para atender às exigências do Sevilla, o busca ajuda de seu principal patrocinador.

No fim de 2019, o também aparecia como interessado em Arana, segundo informações do Globoesporte.com, mas as conversas não evoluíram para um acerto.

Arana pertence ao Sevilla, mas está emprestado desde o ano passado à , da , onde fez apenas quatro partidas. A falta de espaço em ambos os times fez o jogador e seu estafe irem atrás de interessados no jogador, sempre tendo o Brasil como favorito.