O grego Georgios Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita, decidiu abrir mão de seu atacante Abdullah Al-Hamdan na escalação titular para a partida contra Omã, pela Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita enfrenta a de Omã neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela segunda rodada das disputas do Grupo 1 do torneio do Golfo.

Donis decidiu contar com Firas Al-Buraikan na escalação titular, em detrimento de Abdullah Al-Hamdan, que voltou para o banco de reservas, depois de ter sofrido amplas críticas por seu mau rendimento na vitória por 1 a 0 sobre o Kuwait, na última quarta-feira.

Al-Buraikan não foi o único novato no ataque, já que o treinador grego decidiu escalar Sultan Mandash na equipe titular, além de trazer de volta Mohammed Abu Al-Shamat para a posição de lateral-direito em detrimento de Nawaf Bushal.

Também retornaram à escalação outros dois astros do Al-Hilal, além de Sultan Mandash, sendo eles o goleiro Mohammed Al-Owais, para suprir a ausência do lesionado Nawaf Al-Aqidi, e ainda o zagueiro Hassan Tambakti, em detrimento de Abdulelah Al-Amri.

Já a quinta mudança foi a inclusão do meio-campista Alaa Al-Haji na escalação titular, em detrimento de Nasser Al-Dawsari, que voltou para o banco de reservas.

A seleção da Arábia Saudita lidera o Grupo 1 do Golfo 27 com 3 pontos, dois a mais que Iraque e Omã, enquanto a seleção do Kuwait fecha a tabela sem nenhum ponto.

A Arábia Saudita precisa apenas vencer, por qualquer resultado, para garantir a classificação direta às semifinais, independentemente do resultado de sua última partida no grupo contra o Iraque, na próxima terça-feira.

A escalação da seleção da Arábia Saudita foi a seguinte:

Goleiro: Mohammed Al-Owais

Defesa: Mohammed Abu Al-Shamat - Hassan Tambakti - Hassan Kadesh - Muteb Al-Harbi

Meio-campo: Sultan Mandash - Alaa Al-Haji - Mohammed Kanno - Hamam Al-Hamami

Ataque: Saleh Abu Al-Shamat - Firas Al-Buraikan