Apresentação de Lionel Messi no Inter Miami: dia, hora, como ver e onde vai ser

Estreia do argentino está prevista para 21 de julho contra o Cruz Azul do México pela Leagues Cup

Depois de anunciar a contratação de Lionel Messi no começo do mês de junho, a estreia do jogador no Inter Miami pode finalmente ter uma data oficial. A data estaria prevista para o primeiro duelo do time na Leagues Cup 2023, no dia 21 de julho, no Estádio Q2 no Texas – EUA, contra o Cruz Azul do México. A competição será transmitida no MLS League Pass pelo aplicativo AppleTV.

Todos os ingressos foram previamente vendidos e esgotados, com valores maiores que as finais da NBA, partindo de US$ 350 (aproximadamente R$ 1.723). A nível de comparação, antes de anunciar o atleta, o valor mais caro a se pagar em um jogo do Miami não ultrapassava US$ 150.

A competição é disputada em um mês (no melhor estilo Copa do Mundo), entre os dias 21 de julho a 19 de agosto. E contará com 47 clubes ao todo – 18 da Liga MX e 29 da MLS. Pelo regulamento, nenhuma partida da fase de grupos terminará empatada, sendo obrigatória a cobrança de pênaltis.

Outro fato curioso é a pontuação desta etapa, a vitória simples soma-se 3 pontos, em caso de pênaltis a equipe vencedora leva 2, enquanto o perdedor ganha 1 ponto.