Aprendiz de Sampaoli, Maldonado aposta em sucesso de Isla e pede paciência com Domènec

Campeão brasileiro pelo Flamengo, ex-volante quer seguir a carreira de treinador e fez estágio com o técnico argentino

A chegada de Maurício Isla ao tem gerado muita expectativa no clube. O substituto de Rafinha vai encarar um grande desafio e conta com o apoio de um compatriota bem conhecido da torcida Rubro-Negra. Trata-se de Maldonado, campeão brasileiro pelo time carioca em 2009.

O ex-volante, que chegou a ser companheiro de Isla na seleção, destacou a experiência do lateral e confia em seu bom desempenho no Flamengo.

"Isla é peça fundamental para essa geração dourada do , é um cara muito respeitado. Bicampeão da América. A carreira dele foi toda feita na Europa, ele tem muita experiência. Eu acho que ele vai contribuir muito para o Flamengo. Acredito que ele tem qualidade e a, tranquilidade para encarar o desafio porque não é fácil jogar no Flamengo ainda mais chegar para ocupar a vaga do Rafinha, que é um grande jogador, de muita qualidade, muito respeitado. A responsabilidade é grande, mas ele tem toda a possibilidade de desempenhar um grande trabalho".

Maldonado também destacou o espírito de liderança de Isla e acredita que ele tenha o perfil para se encaixar bem no time de Domènec.

"Ele tem espírito de liderança, é um jogador mais reservado, mas ele tem uma força muito grande até pela experiencia que ele já criou ao longo da carreira. É um jogador que vai acrescentar muito ao time, que é um belíssimo time, ele vai se encaixar perfeitamente nesse perfil que todo mundo estava procurando".

Aposentado dos gramados, Maldonado voltou ao campo, só que desta vez para ficar nas beiradas. Ele inícou a carreira de treinador e auxiliar técnico. No início do ano, esteve com Maurício Barbieri no comando do .

"A gente se conhecia somente pelo curso de treinadores da CBF, fizemos os dois últimos módulos e no último módulo, dezembro do ano passado, a gente conversou um pouco mais sobre o que pensávamos para o futuro. Eu nunca tive contato com ele, não conhecia pessoalmente e foi no curso que a gente começou a conversar, trocar ideias, experiencias. Logo depois, no final de dezembro, veio o convite dele para ser auxuliar, ele ia assumir o CSA. Foi um convite muito gratificante. Eu tinha acompanhado o trabalho dele no Flamengo, sabia que era um ótimo profissional e fiquei muito feliz com o convite".

Além do trabalho com Barbieri, Maldonado foi aprendiz de Felipão e Sampaoli, passando por experiencias no e no .

"Quando eu saí do último módulo, eu fui fazer estágio, primeiro com o Felipão. Fiquei uns dois meses lá acompanhando os treinos no Palmeiras. Depois, como eu tinha tempo ainda, eu decidi acompanhar os treinos do Sampaoli no Santos. Para mim foi muito bom, ele é muito competitivo, cresceu muito e tenho um respeito muito grande por ele que foi campeão da com o Chile".

Agora como treinador, Maldonado analisou as dificuldades deste início de trabalho de Domènec Torrent sob o comando do Flamengo e destacou a falta de tempo para treinar.

"É muito difícil, você não tem tempo para treinar o time, de passar a ideia que você tem de jogo. Acaba acontecendo isso, às vezes o resultado não vem como o esperado, as peças não se encaixam e isso faz parte do Campeonato brasileiro, voce não tem tempo para treinar, voce tem que ir jogo a jogo, jogando com o que voce tem o que melhor. Os times estão sofrendo muito com lesões, também pelo tempo que voce fica parado e isso atrapalha muito o treinador. É difícil, não só para o Domènec mas para todos aqui no , pela quantidade de jogos que tem aqui como , Brasileirão, Libertadores o time não para".

Por fim, o chileno pediu paciência com o catalão

"Eu acho que tem que ter paciência, ele tem muita experiência, trabalhou com os melhores, tem que ter paciência para ver até onde ele pode acrescentar para o time do Flamengo".