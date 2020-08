Flamengo acerta a contratação de Mauricio Isla e fica por detalhes do anúncio oficial

Chileno de 32 anos chega para ocupar a vaga deixada por Rafinha, que se transferiu para o Olympiakos

O está muito perto de anunciar o chileno Maurício Isla como reforço para o restante da temporada 2020. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor Bruno Spindel estão na finalizando todos os detalhes da contratação do lateral chileno que já deu o OK para substituir Rafinha em um contrato válido até dezembro de 2022.

Aos 32 anos, Isla está sem clube desde que saiu do Fenerbahçe, da , em junho. O atleta já vinha sendo monitorado pelo departamento de análise e desempenho do Flamengo e recebeu o aval de Domènec Torrent, que está empolgado para trabalhar com o jogador.

Isla se encaixa no perfil buscado pela diretoria, com experiencia e ótimo currículo. Além disso, o conhecimento tático que tem foi um dos fatores determinantes para entrar em pauta no Flamengo.

Em termos financeiros, não houve divergências na negociação, já que a proposta do Flamengo foi a melhor que bateu na mesa do jogador. O lateral revelou a pessoas próximas que a equipe forte e a possibilidade de brigar por títulos foi um fator determinante na escolha pelo clube carioca.

Nesta segunda-feira (17), ao se despedir do Flamengo, Rafinha falou sobre a chegada do chileno e disse que buscou informações com Vidal.

"É um grande jogador. Procurei tirar informações dele, que jogou muito tempo com o Vidal na seleção chilena. Ele está vindo para um grande clube e também para passar (para ele) o que é o Flamengo. Está bem servido, sim. Tem muita experiência na Europa, está vindo para um dos maiores clubes do mundo, o maior do , campeão de tudo. Não há melhor referência.

Isla deve finalizar os exames médicos nesta terça-feira (18) e assinar contrato com o Flamengo por dois anos e meio. A expectativa é de que o lateral já embarque rumo ao Brasil na quarta-feira, 19 de agosto.