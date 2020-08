Com "coração partido", Rafinha se despede do Flamengo e diz: "é um até logo"

Lateral de 34 anos concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu e falou sobre o que motivou a sua saída para o Olympiakos

Depois de anunciar a saída do Flamengo, Rafinha foi ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira, 17, para se despedir dos companheiros, funcionários do clube e da torcida. O lateral-direito concedeu entrevista coletiva explicando os motivos que o levaram a aceitar a proposta do , da Grécia.

Muito querido pelo grupo, a coletiva de Rafinha foi acompanhada de perto pelos jogadores que fizeram questão de estarem juntos com o lateral em seu último ato no . Aos prantos, o camisa 13 agradeceu ao clube e ressaltou o fato de aos 34 anos ainda despertar o interesse do futebol europeu.

"Momento difícil para mim. Queria agradecer por tudo. Vim pelo desafio de tentar triunfar no e consegui. Isso que ficou. Vai ficar marcado. Realizei sonhos... campeão do Brasileiro e Libertadores. Com 34 anos ainda ter mercado na Europa é um prêmio. Meus companheiros são prova de que dei meu sangue. Alguns momento fui para o sacrifício, principalmente quando tive a lesão no rosto. Foi uma situação de risco, mas encarei e deu resultado. Vivi momentos que ficarão marcados. O embarque para a Libertadores e para o Mundial ninguém vai apagar. O desfile depois do título ficará marcado. Agora chegou a hora de encarar mais um desafio. É uma decisão difícil, tive que pensar muito. Tomei decisão com o coração partido. Saio com sensação de dever cumprido".

Confira os principais trechos da coletiva:

DECISÃO DE SAIR

"É algo que envolve muita coisa, também da minha família. Recebi a proposta antes do jogo contra o . Sabia que havia interesse de outros clubes, mas não do Olympiacos. Era meio-dia da quarta-feira, foi uma decisão difícil e muito rápida. Tenho família, tenho filhos e isso pesou muito na decisão".

CONTRAPROPOSTA DO FLAMENGO

"Sim, me apresentaram, fizeram uma contraproposta muito boa, mas já estava decidido na minha cabeça. Queria viver isso, deixei claro o meu desejo. Devido a tudo isso que está acontecendo no mundo. O vive um momento maravilhoso, ganhou tudo. Perdeu dois jogos, mas o momento de instabilidade é zero. Ganhamos 50 jogos atrás. É um técnico novo, competição nova, sem torcida... É um momento em que quero um desafio novo".

CHEGADA DE ISLA

"Com certeza é um grande jogador. Procurei tirar informações dele, que jogou muito tempo com o Vidal na seleção chilena. Ele está vindo para um grande clube e também para passar (para ele) o que é o Flamengo. Está bem servido, sim. Tem muita experiência na Europa, está vindo para um dos maiores clubes do mundo, o maior do Brasil, campeão de tudo. Não há melhor referência".

OUTRAS PROPOSTAS

"Em janeiro eu tive duas propostas muito boas e não quis ir. Fiquei e chegaram outras propostas, não só essa. Mas para mim isso é um prêmio, um jogador com 34 anos receber propostas do futebol europeu não é para qualquer um".

VAI, MAS VOLTA?

"Com certeza, o futebol é muito dinâmico. Eu vou, mas meu coração fica. Se for da vontade de Deus eu quero voltar ao Flamengo para poder jogar ainda. É um até logo".