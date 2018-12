Aposta há dois anos, Carille volta ao Corinthians com status de “salvador da pátria”

Treinador retornou ao Timão apenas sete meses depois de ter ido trabalhar no Al-Wehda, da Arábia Saudita

Para esquecer os problemas sofridos no segundo semestre de 2018, principalmente por conta da péssima campanha no Campeonato Brasileiro, o Corinthians agiu rápido após o fim da temporada. O clube acertou a saída do técnico Jair Ventura e trouxe de volta Fábio Carille, apenas sete meses depois dele ter ido trabalhar no Al-Wehda, da Arábia Saudita.

Apesar do curto espaço de tempo longe do clube, o fato é que Carille volta com um status completamente diferente em relação a sua primeira experiência como treinador.

Quando foi efetivado após a saída de Oswaldo de Oliveira, no fim de 2016, o então auxiliar da comissão técnica, cargo que exercia desde 2009, quando chegou ao clube a convite do então técnico Mano Menezes, não era o plano A nem B da diretoria corintiana. Apesar de entre os torcedores haver quem queria vê-lo no cargo, a desconfiança era grande.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Hoje, porém, o cenário é diferente. Carille retornou ao Corinthians como “salvador da pátria” e fez até mesmo com que os torcedores esquecessem a chateação por sua saída “por dois caminhões de dinheiro” para o Al-Wehda.

“Sei que a responsabilidade é muito maior do que era antes, mas me sinto muito preparado junto com diretoria, atletas e comissão para realizar um grande trabalho. Estou feliz pelo reconhecimento, mas sei que a responsabilidade é maior”, afirmou Carille, que, ao ser entrevistado por Andrés Sanchez, também rechaçou o status que tem recebido.

“Não sou salvador da pátria, são todos juntos para a gente voltar a fazer o Corinthians bem forte”, completou.

Não é à toa, contudo, que Carille é visto assim. No tempo em que ficou no cargo de treinador, o profissional mostrou que a longevidade no Corinthians foi extremamente importante para o seu sucesso no comando da equipe.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Seguindo a linha de trabalho dos seus mentores Mano Menezes e Tite, Carille montou em 2017 um time organizado e determinado, que, com alguns destaques que poucos imaginavam que teriam tamanho sucesso no início do ano, fez um primeiro semestre histórico, sendo campeão paulista e permanecendo invicto durante todo o primeiro turno do Brasileirão. Depois, superou os obstáculos no momento mais difícil para conquistar a competição nacional.

Nesta temporada, antes de deixar o Corinthians, Carille chegou a mais um título estadual com direito a conquista na casa do arquirrival Palmeiras. O retrospecto do treinador nos Derbys, aliás, foi outro fator a se destacar: seis vitórias e apenas uma derrota.

O retrospecto geral à frente do Timão também foi muito positivo. Carille comandou a equipe em 114 partidas, com 59 vitórias, 32 empates e 23 derrotas (aproveitamento de 61,1%). Resta saber agora, se o comandante conseguirá repetir o sucesso.