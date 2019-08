Após vitória, Arrascaeta cobra boas atuações fora de casa

Comentário do uruguaio aconteceu considerando a derrota para o Bahia e os resultados ruins longe do Rio de Janeiro

O venceu o , por 3 a 1, neste sábado, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A equipe, no entanto, chegou para o confronto após derrota na rodada anterior para o . Esse histórico recente fez o meia Arrascaeta pedir mais eficiência fora de casa.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mais artigos abaixo

“A gente tem que melhorar fora de casa. Aqui em casa estamos bem, com o apoio da torcida. Temos que trabalhar para repetir as boas atuações também longe do Rio de Janeiro”, salientou o uruguaio.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 27 pontos, mas permanece na terceira colocação. Além disso, o clube dirigido por Jorge Jesus ainda tem o Atlético próximo na classificação. O bateu o , por 2 a 1, em Belo Horizonte.

Na próxima rodada o Flamengo terá o clássico contra o , no Sábado, no Mané Garrincha.