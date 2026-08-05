Uma reportagem da imprensa afirmou, nesta quarta-feira, que o holandês Ajax conseguiu chegar a um acordo com o Barcelona para contratar um novo jogador de seu elenco, depois do goleiro alemão Ter Stegen.

O goleiro internacional alemão Marc André Ter Stegen se juntou oficialmente ao elenco do holandês Ajax de Amsterdã, emprestado pelo Barcelona por uma temporada, até 30 de junho de 2027, em uma medida que visa recuperar sua posição como goleiro titular após uma temporada difícil com o Blaugrana.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou, nesta quarta-feira, que foi fechado um acordo entre o Barcelona e o clube holandês para a transferência de Jofre Torrents, jogador do Barça, para o Ajax.

Atualmente estão sendo dados os retoques finais nos detalhes antes do anúncio oficial do negócio.

A transferência será definitiva e não por empréstimo, mas o Barcelona manterá o direito de recompra e 50% de qualquer venda futura, e o valor do negócio pode chegar a 5 milhões de euros.

O Ajax demonstrou interesse em contratar por empréstimo o jovem jogador do Barcelona no fim da temporada passada, e o Barça considerou essa possibilidade atraente, uma vez que o jogador já havia atuado com o time principal na temporada passada, mas enfrentou forte concorrência por sua posição.

O empréstimo ao Ajax foi considerado o cenário ideal para ele continuar desenvolvendo suas habilidades, mas, no fim, o jogador se transferirá definitivamente para o Ajax, embora o clube catalão mantenha o direito de decidir sobre seu futuro.

Jofre começou o amistoso que o Barcelona disputou sob o comando de Flick contra o Birmingham na semana passada na posição de lateral-esquerdo, por causa da lesão de Baldé, enquanto Gerard Martín jogou na posição de zagueiro central.

Com a proximidade da chegada de Cancelo, é improvável que ele tenha alguma oportunidade de jogar com o time principal, enquanto o time reserva parece muito fácil para ele.

Na temporada passada, ele já foi um dos grandes destaques da turnê de pré-temporada na Coreia e no Japão, e depois estreou na La Liga na primeira rodada contra o Mallorca.