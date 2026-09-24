Após temporada em branco, a Bola de Ouro expõe a "contradição" de Mbappé

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, mudou sua posição em relação à Bola de Ouro, passando a priorizar agora seus números de artilharia diante da ausência de títulos coletivos, depois de ter defendido justamente o contrário, há apenas um ano.

O jornal Sport informou que Mbappé enxerga agora que seus gols, seus recordes e seu nível individual representam argumentos suficientes para vencer a Bola de Ouro, apesar de não ter conquistado grandes títulos na última temporada. No entanto, há apenas um ano, ele mesmo apontava para uma direção completamente diferente.

Em setembro de 2025, durante uma entrevista ao programa Téléfoot, Mbappé foi questionado sobre suas chances de vencer a Bola de Ouro.

E sua resposta não deixou muito espaço para interpretações, quando Mbappé afirmou: "Há oportunidades que devem ser aproveitadas ou não, mas isso passa pelos títulos coletivos, e passa por fazer uma boa temporada. Se eu fizer uma boa temporada e conquistar os títulos, também vou vencê-la".

O jogador francês afirmava naquele momento que sua prioridade deveria ser ajudar seu clube, dizendo: "É preciso focar nisso primeiro. E o que isso vai me proporcionar é ajudar meu time. Dar tudo o que posso e trabalhar com meu time para conquistar os títulos".

Um ano depois, o cenário se tornou completamente diferente. Mbappé não conquistou nenhum título com o Real Madrid, e a França também não conseguiu se sagrar campeã da Copa do Mundo. E suas chances passam a depender agora de seus números individuais. Seus números de artilharia parecem bastante fortes, enquanto ele enxerga que ter se tornado o maior artilheiro da história da Copa do Mundo representa sua maior conquista e seu principal argumento para vencer o prêmio neste ano.

Mbappé defendeu recentemente sua posição, afirmando: "É um prêmio individual", e que seus números devem ter um peso decisivo no processo de votação.

Essa posição é legítima, mas contradiz a posição que o próprio jogador defendia exatamente um ano atrás.

Naquela época, ele falava dos títulos coletivos como o caminho para vencer a Bola de Ouro. Já agora, com a ausência de títulos em seu histórico nesta temporada, o foco passou a ser seus números individuais.

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