A Federação Ganesa de Futebol anunciou oficialmente a recontratação do português Carlos Queiroz como diretor técnico da seleção dos "Black Stars" para a próxima fase.

A federação ganesa revelou, nesta quarta-feira, ter chegado a um acordo com o treinador de 73 anos para assumir a responsabilidade técnica da seleção sob um novo mandato, após o fim de sua missão anterior, que incluiu comandar Gana na fase final da Copa do Mundo de 2026.

A federação ganesa afirmou em comunicado oficial: "Temos o prazer de anunciar o acordo com Carlos Queiroz para nomeá-lo treinador da seleção durante a próxima fase".

Queiroz havia comandado a seleção ganesa na Copa do Mundo de 2026, na qual superou a fase de grupos em uma chave que reuniu Inglaterra, Croácia e Panamá, mas a aventura da equipe africana terminou nos 32 avos de final, ao ser derrotada pela seleção da Colômbia.

De acordo com o contrato que Queiroz assinou antes da fase final, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, o mandato do treinador português terminou com a eliminação da seleção ganesa do torneio.

Posteriormente, Queiroz anunciou sua renúncia por meio de sua conta no "Instagram", onde escreveu em sua mensagem: "À Gana, o futebol, como a vida, nos ensina uma lição eterna: ou você vence ou você aprende. Deixo esta jornada orgulhoso pelo que conquistamos, mas também com um sentimento natural de insatisfação daqueles que sempre almejaram mais".

No entanto, as discussões conduzidas pela federação ganesa e pelo Ministério do Esporte com Queiroz resultaram em um acordo entre todas as partes para sua permanência no cargo sob uma nova missão.

Queiroz iniciará seu novo mandato durante a próxima data Fifa, que marca o começo da caminhada de Gana nas eliminatórias de acesso à Copa Africana de Nações de 2027, na qual a seleção ganesa jogará no próximo dia 23 de setembro fora de casa contra a Costa do Marfim, em um grupo difícil.

A federação ganesa considera que a vasta experiência internacional de Queiroz, aliada às suas capacidades técnicas e ao seu conhecimento prévio da seleção, faz dele a escolha adequada para comandar a equipe durante a próxima fase.

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