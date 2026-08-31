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Hussein Hamdy

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Após sua chegada a Barcelona: Jesus se limita a 3 palavras

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Será a surpresa do mercado da bola?

O brasileiro Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, chegou à cidade de Barcelona, depois que seu avião pousou no aeroporto de El Prat nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. O jogador brasileiro deve passar por exames médicos em breve, antes do anúncio oficial de sua chegada ao Barça.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o Barcelona fechou o acordo pela contratação do jogador brasileiro durante o fim de semana, por 10 milhões de euros fixos ao Arsenal, além de 4 milhões de euros em variáveis. Gabriel Jesus vai assinar um contrato de duas temporadas, com possibilidade de prorrogação por uma terceira.

Gabriel Jesus não era o atacante número 9 que Hansi Flick queria contratar, mas o negócio representou uma boa oportunidade no mercado de transferências, e o Barcelona não quis desperdiçá-la.

O jogador se recusou a dar qualquer declaração antes da assinatura definitiva de seu contrato com o Barcelona, e limitou-se a dizer, em sua chegada: "Estou muito feliz".

É esperado que Gabriel Jesus passe pelos exames médicos na noite desta segunda-feira e, em seguida, siga para acompanhar a partida do Barcelona contra o Rayo Vallecano pela LaLiga.

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O anúncio oficial do negócio e a apresentação do jogador à imprensa estão previstos para amanhã, terça-feira.

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