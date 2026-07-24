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Ahmed Mansy

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Após Somerville, Al-Hilal disputa com Al-Qadisiyah joia do Campeonato Saudita

Mercado da bola
C. Summerville
A. Al Siyahi
Al Hilal
Al Qadsiah
Al-Riyadh
Campeonato Saudita
Países Baixos
Arábia Saudita

O "Líder" continua a dar cartas no mercado

O Al-Hilal entrou numa disputa com o Al-Qadsiah pela contratação de um dos maiores talentos da Liga Roshan Saudita, isto depois de ter concluído oficialmente a contratação do extremo neerlandês Crysencio Summerville.

O Al-Hilal anunciou esta sexta-feira a contratação de Summerville, proveniente do West Ham United, com um contrato válido para as próximas quatro temporadas e que termina em 2030.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" referiu que o Al-Hilal já começou a pensar num novo negócio, após a contratação de Summerville, mais concretamente Ahmed Al-Sayahi, médio do clube Al-Riyadh.

O jornal esclareceu que o Al-Qadsiah esteve muito perto de contratar Al-Sayahi, antes de o Al-Hilal intervir nas últimas horas e tornar-se um concorrente pelo negócio.

O Al-Riyadh tinha rejeitado a primeira proposta do Al-Qadsiah, devido ao valor financeiro reduzido, o que levou o clube da região oriental a aumentar a contrapartida financeira, passando a incluir a contratação do seu outro colega, Sultan Haroon.

Segundo o fiável jornalista Sacha Tavolieri, o médio de 21 anos desperta também o interesse de alguns clubes europeus, por ser considerado um dos talentos em forte ascensão na Liga Roshan.

Apesar da sua juventude, Al-Sayahi participou pela equipa principal do Al-Riyadh em 19 jogos na última temporada da liga saudita, sem conseguir marcar ou assistir qualquer golo.

Recorde-se que o Al-Hilal fechou seis contratações durante o atual mercado de transferências de verão até ao momento, lideradas por Summerville, além de Mohammed Al-Owais, Sabri Dahl, Abdullah Al-Anazi, Mohammed Al-Sarnouk e Nawaf Al-Habashi.

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