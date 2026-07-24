O Arsenal continua a sua ofensiva no mercado de transferências de verão, tendo colocado na mira um dos negócios mais destacados da temporada, depois de ter intensificado os esforços para contratar o capitão do Newcastle United, Bruno Guimarães, num movimento que poderá acender a rivalidade entre os dois clubes nos próximos dias.

O Arsenal prepara-se para apresentar uma proposta oficial no valor de 70 milhões de libras esterlinas para contratar o capitão do Newcastle United, Bruno Guimarães, de acordo com o jornal britânico "The Sun".

Os "Gunners" colocam a contratação de um novo médio no topo das suas prioridades durante a atual janela de transferências de verão, sendo o internacional brasileiro o alvo mais destacado para o treinador Mikel Arteta.

Apesar de o Newcastle manter a sua posição de recusa em vender o seu capitão neste verão, a direção do Arsenal prepara-se para testar a posição dos "Magpies" através de uma proposta financeira que chega aos 70 milhões de libras esterlinas.

Negociações indiretas tinham ocorrido anteriormente através de intermediários, que apontavam para a disponibilidade do campeão da Premier League em apresentar uma proposta próxima dos 60 milhões de libras esterlinas, antes de decidir aumentar o valor financeiro para tentar convencer o Newcastle.

Segundo o relatório, Guimarães informou os responsáveis do Newcastle do seu desejo de se transferir para o estádio "Emirates", o que se espera que acelere o ritmo das negociações entre as duas partes durante a presente semana.

Apesar do início discreto do Arsenal no mercado de transferências, o clube concluiu ontem (quinta-feira) a contratação do extremo do Club Brugge, Christos Tzolis, por 34 milhões de libras esterlinas.

O clube londrino também fechou de forma definitiva a contratação do defesa Piero Hincapié por 34 milhões de libras esterlinas, depois de este ter passado a temporada passada emprestado pelo Bayer Leverkusen, além de assegurar o guarda-redes Illan Meslier numa transferência a custo zero.

Em contrapartida, o Arsenal falhou na conquista dos serviços de Morgan Rogers, que se transferiu para o Chelsea num negócio no valor de 117 milhões de libras esterlinas.

Mikel Arteta mostrava grande admiração pelo avançado inglês e colocara-o entre os seus principais alvos durante o verão, mas a direção do Arsenal recusou igualar a enorme proposta financeira apresentada pelo Chelsea, o que levou o Aston Villa a aceitar a venda do jogador.

A direção do Arsenal continua a trabalhar no reforço do plantel antes do fecho da janela de transferências, procurando contratar um defesa, um médio e um avançado, de acordo com o jornal "The Sun".

Ezri Konsa destaca-se como um dos principais candidatos a reforçar o setor defensivo, sobretudo depois de confirmada a ausência de William Saliba durante vários meses devido a uma lesão nas costas. John Stones é também uma opção em cima da mesa do clube, especialmente após o término do seu contrato com o Manchester City no final do mês passado.

No setor ofensivo, o Arsenal mantém o seu interesse na contratação de Julián Álvarez, mas o Atlético de Madrid mantém a sua posição, tanto publicamente como nos bastidores, garantindo que o avançado argentino não está à venda.

Por outro lado, o francês Bradley Barcola poderá deixar as fileiras do Paris Saint-Germain durante a atual janela de transferências, mas o Liverpool continua, até ao momento, a ser o mais próximo de fechar o negócio e garantir os seus serviços.