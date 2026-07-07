Após o susto do VAR... Zico se vinga com um segundo gol contra a Argentina

Mustafa Zico não resistiu à tentação de comemorar na partida da seleção egípcia que está sendo disputada neste momento contra a Argentina, atual campeã, no estádio da Atalanta, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
O Egito conseguiu abrir o placar logo aos 15 minutos, com uma cabeçada espetacular de Yasser Ibrahim, deixando depois a posse de bola para a Argentina e apostando nos contra-ataques.
De fato, o Egito coroou seu esforço e marcou o segundo gol aos 60 minutos, em um contra-ataque rápido, no qual Haitham Hassan demonstrou grande habilidade individual ao driblar os astros da Argentina antes de passar a bola para Mohamed Salah, que deu um passe mágico para Zico, que chutou com sucesso para o fundo da rede.
Após a enorme alegria que tomou conta de Zico após marcar o gol, o VAR interveio para indicar uma falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez no início da jogada, levando à anulação do gol.
Mas logo em seguida, sete minutos depois, o Egito conseguiu marcar o segundo gol, também em um contra-ataque rápido, que foi finalizado por Haitham Hassan com um cruzamento rasteiro perfeito para Zico dentro da área, marcando o segundo gol e aproximando muito os Faraós de uma classificação histórica para as quartas de final.